南韓GDP年增0.9% 符預期

南韓央行數據顯示，經季節調整後今年次季實際國內生產總值（GDP）確認按季增速加快至0.6%，為一年來最高增速；按年確認增長則為0.9%，乃兩年半最低，兩者均符合市場預期。

另外，該國8月居民消費物價指數（CPI）按年升幅加快至3.4%，乃4月以來最快；按月則升1%，升幅更是2017年1月以來最快，兩者均高於市場預期。南韓央行早前已預告，8月及9月CPI料會加快至約3%，之後將會放緩。

期內，私人消費按季轉降0.1%；政府消費按季轉降2.1%，結束至少逾兩年上升期；製造業產出按季升幅擴至2.5%，連升兩季，較早前公布值下修0.3個百分點；建築業產出按季轉降3.9%，結束連升3季，較早前公布下修0.5個百分點；服務業產出按季回升0.3%，較之前公布上修0.1個百分點。

菲核心CPI升幅10個月低 此外，菲律賓統計局公布，8月CPI按年升幅加快至5.3%，高於市場預期升4.9%，也結束連續6個月通脹降溫之勢；按月回升1.1%，創7個月高，也高於市場預期升0.5%。

若扣除波動較大的食品和能源項目之8月核心通脹年率，由紀錄高位連續第5個月降溫至6.1%，創10個月低。不過，期內食品和非酒精飲料通脹年率再度升溫至8.1%，結束連續第6個月降溫之勢；交通運輸價格按年回升0.2%；住房成本按年升幅則進一步放緩至2.5%。累計今年首7個月，該國通脹年率為6.6%，核心通脹年率7.4%。