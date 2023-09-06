澳洲又凍息 料通脹續降

澳洲央行昨日宣布，維持利率在4.1厘不變，是連續3次暫停加息，符合市場預期。該央行表示，當地通脹已經過了高峰期，7月數據顯示通脹進一步下降，較高的利率正在經濟供需之間建立更可持續的平衡，故再次決定維持利率不變，以提供更多時間評估加息以來的影響和經濟前景，預測通脹將繼續下降，並在2025年底回到2至3%的目標範圍內。

澳元曾失守5港元 市場猜測澳洲加息周期或已結束，加上中國經濟數據亦欠佳，意味外部需求可能仍然疲弱，澳元兌美元昨日一度跌逾1%至0.6392，澳元兌港元曾跌穿「5算」，低見4.9846。

同日，澳洲統計局公布，經季節調整後，今年第二季當地企業獲利按季轉降13.1%，市場預期僅降1.9%，結束連升兩季；按年轉降11.8%，為至少6年首降。期內，季調後工資與薪金按季升1.8%；按年升9.9%。另次季季調後企業庫存按季意外轉降1.9%，結束連升6季，市場原預期續升0.9%；按年升幅繼續放緩至2%，為7季來最低，已連升9季。

數據又顯示，經季節調整後之第二季經常帳盈餘77.21億澳元，按季收窄逾38%，連續3季錄盈餘，低於市場預期錄盈餘81億澳元；次季季調後商品與服務貿易順差按季收窄20%至314.22億澳元。

幣策或需再收緊 該央行強調，首要任務仍然是在合理的時間內，將通脹恢復到目標水平，貨幣政策可能需要進一步收緊，以確保通脹在合理的時間內恢復到目標水平，但這取決於數據和不斷變化的風險評估，將繼續密切關注全球經濟發展、家庭支出趨勢以及通脹和勞動力市場前景。

值得留意，今次是澳洲央行行長洛威主持最後一次會議，現任副主席布洛克將於9月18日接任行長一職。