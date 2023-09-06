港四成Z世代財務壓力大 專家：及早規劃

香港人工作繁忙，生活步伐急速，年輕一代的心理健康更受市場注視。有保險公司公布研究發現，香港年齡介乎18至26歲即「Z世代」群組的心理健康情況令人憂慮，僅十分之一的Z世代受訪者感覺「心靈豐盛」，較全港受訪者的整體比例20%為低。該群組中有67.2%受訪者於過去一年承受中度至極度嚴重的壓力，較全港受訪者的整體比例高出14%。

科技成癮 71%常覺孤獨 AXA安盛指，雖然有多項因素對Z世代的心理健康構成影響，惟研究指出，科技成癮現象及沉迷社交媒體導致問題惡化，對64%的Z世代受訪者的情緒造成負面影響。在受到科技成癮和沉迷社交媒體影響的Z世代受訪者中，71%較常感到孤獨，80%受身體形象問題困擾，只有5%感到「心靈豐盛」，比例僅及整體群組的一半。

調查又指出，隨着遙距工作愈趨普及，「隨時待命」文化在後疫情時代持續，科技成癮的問題已蔓延至職場。有44%已就業的Z世代受訪者表示較難將工作與個人生活分隔，四成則因為其工作時間而感到壓力。調查認為，工作與生活的界線日漸模糊，有機會導致對Z世代的心理健康及生產力造成不良的影響。

AXA安盛首席市務及客戶總監黃瑞雯表示，結果顯示需要正視並改善香港Z世代的整體心理健康。在科技飽和的時代，年輕人更容易受到壓力和負面情緒影響，但年輕人可透過不同方式改善他們的心理健康，包括訂立清晰使用科技的界線、改善時間管理，建立健康的工作與生活平衡以及與親朋好友共度美好時光等。

38%指致富為最大願望 另外，研究還發現，財富是香港年輕一代的首要目標，其中38%香港Z世代受訪者表示「致富」為其最大願望。同時，僅18%香港Z世代視「身體健康」為最大願望，較全港受訪者的整體比例34%為低。但是44%的Z世代受訪者對其目前的財務狀況感到較大壓力，而只有30%對自己未來的財務安全抱有信心，顯示出財務不確定性為另一主要壓力來源。由於這群人仍處於早期的職業生涯，因此報告建議受訪者應該盡早開始財務規劃，以便獲得一個更穩定和有保障的財務未來。