攜程上季多賺8倍

集團上季淨營業收入112.62億元，按年漲1.8倍，按季升22%，超過2019年疫情前同期29%，主要受惠旅遊市場復甦；住宿預訂營業收入為42.85億元，按年增2.15倍，按季上揚23%；交通票務營業收入為48.14億元，按年升1.73倍，按季上漲16%；旅遊度假業務營業收入為7.22億元，按年飆4.91倍，按季升87%；商旅管理業務營業收入5.84億元，按年增1.78倍，按季升31%。

期內攜程的內地酒店預訂量按年增長1.7倍，較2019年疫情前同期增長超過60%。儘管國際航空業客運量僅恢復到37%，出境酒店和機票預訂量恢復到2019年疫情前同期水平的60%以上。公司國際OTA（網上旅行社）平台的機票預訂量按年增長超過120%，已是疫情前水平近兩倍。

半年轉賺40億 看好前景 今年第二季度經稀釋的每股盈利（基本）和（攤薄）分別為0.97元及0.94元。若果不計股權報酬費用以及按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換債券公允價值變動損益及其對所得稅費用的影響，每股盈利（攤薄）為5.11元。

若以截至今年6月底止半年計，攜程扭虧為盈，轉賺40.06億元；收入升1.5倍至204.73億元。

公司執行主席梁建章表示，在今年第二季度，內地和國際旅行需求依然保持強勁。儘管航空業運力恢復有限，旅遊活動的強勁反彈反映了旅客探索世界的強烈願望。集團對於長期旅行需求和市場前景保持樂觀。

集團首席執行官孫潔表示，第二季度的穩健業績令集團深受鼓舞。隨着市場需求的蓬勃發展和集團出色業績表現，集團將帶領行業復甦並攜手行業合作夥伴積極創造大量就業機會。

富瑞嗌買 股價照跌逾7% 券商富瑞發表報告指，攜程第二季度收入高於市場及該行預期，非通用會計準則純利達34億元，亦勝預期。該行稱，公司未來關注點在於近期旅遊需求走勢及對下半年的預期、未來數年本地、外遊及國際旅遊前景等，並將該股目標價定在426港元，維持給予「買入」的投資評級。該企股價昨日曾低見301.2港元，收市報304港元，跌7.82%。

攜程第二財季業績摘要