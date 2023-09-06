絲絲講場：瑞幸茅台聯手 醬香拿鐵首日吸逾億元

加咗茅台酒嘅Latte（拿鐵）到底味道有幾特別？講緊嘅係瑞幸咖啡同貴州茅台合作推出嘅「醬香拿鐵」，周一正式開賣，唔少粉絲爭相搶購，先飲為快。瑞幸喺官方微博話，單品首日銷量突破542萬杯，銷售額超過一億元（人民幣‧下同），茅台嘅號召力果然驚人！

有網友質疑到底「醬香拿鐵」係咪真係含有茅台酒。據產品介紹，「醬香拿鐵」使用白酒風味厚奶，含有53度貴州茅台酒，飲品酒精度低於0.5%。而且，有指喺厚奶生產過程中，茅台酒廠押運價值3,000萬元嘅茅台酒，仲派人望實將茅台酒加入原料之中，最後再將酒樽運走，認真嚴格。

咁有國酒茅台成分嘅Latte，價錢係咪特別貴呢？原來都尚算親民，每杯零售價為38元，如果用優惠券買，每杯更低至19元。

特定人士唔建議飲用 比起「醬香拿鐵」嘅味道，網友似乎更關心飲完之後會唔會醉？尤其司機飲咗仲可唔可以揸車，萬一被當酒後駕駛咪弊？瑞幸方面回應話，「醬香拿鐵」酒精含量低於0.5%，但未成年人士、孕婦、司機，以及對酒精過敏者就唔建議飲用。絲絲平時飲酒好易醉、飲咖啡就好提神唔使瞓，咁飲咗呢杯「醬香拿鐵」混合物落肚，唔知會係咩反應呢！

由於「醬香拿鐵」反應唔錯，網傳茅台研發茅台辣椒醬，但公司已否認；另有指茅台將推出茅台酒心巧克力產品，反正本來平凡嘅東西，沾上茅台，就變成不平凡，唔知係咪又開個親民價，等大家都試多啲有茅台成分嘅新產品。

余絲韻