調查：跨境網購重3因素

淘寶香港站委託香港大學經管學院發布《香港跨境電商報告》，發現產品價格、總體商家信用及買家保障，為消費者選用跨境電商平台的3大重要考慮因素。

調查的受訪者為年滿18歲的居港人士，並於過去12個月內曾使用跨境電商平台購物。從2,289宗有效的訪問發現，受訪者曾光顧的平台依頻次最多為淘寶、本地平台及美國的亞馬遜。

港大經濟及工商管理學院教授周昭瀧表示，女性受訪者最常在網上購買的3大產品類別為時尚產品、家具和家居用品，以及食品雜貨。而男性受訪者的3大產品選擇則為電子設備、家具及家居用品、時尚產品。且多達59.9%男性表示，他們會在跨境電商平台上購買電子設備和產品，但女性只有34.8%有相同傾向。

34%港人平均消費200至399元 在受訪者當中，71%表示每月至少在跨境電商平台購物一次。周昭瀧認為，網上購物已成為人們生活習慣的一部分，故建議網商加強消費體驗，可以增加消費者留在網上平台的黏性，幫助他們的消費額上升。

另外，34.9%受訪者每次在跨境電商平台平均消費為200至399元，亦有26%受訪者每次平均消費為400至599元；17.7%則表示低於200元。