華8月中小服務業PMI創年內新低

內地服務業擴張力度放緩，反映中小型民企為主的財新中國服務業採購經理指數（PMI）在8月僅錄51.8，創年內低位，跌勢與早前出爐的官方非製造業PMI表現一致。內需不足、外需下降，導致服務業企業信心愈趨下滑。有外媒的分析認為，內地經濟體量在2040年代中期前，很難趕上美國。即使實現越級挑戰成功，內地經濟領先幅度也較微弱，可能隨時被美國再度反超前。

新接出口業務量收縮 在財新最新調查的分項數據顯示，8月內地服務業供需擴張勢頭均見減弱，經營活動指數增速降至8個月來最低，主因新訂單指數增速已低於今年以來平均水平；同時出口業務受挫，新接出口業務量為去年12月後首錄收縮，亦是外需今年首次按月下跌。業界對未來12個月的經營前景保持樂觀，但當月樂觀度按月微降，創9個月來最低。8月財新綜合中國PMI亦由7月的51.9微降至51.7，創今年1月後低位。

對於服務業景氣度回落，財新智庫高級經濟學家王喆稱，內部需求不足和弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，疊加外需的不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。

另據報內地政府擬禁止從事原材料業務的央企進行與其核心業務無關，或涉嫌「空轉、走單」等無商業實質的大宗商品交易，嚴禁虛假貿易業務但求融資的問題惡化。

在新冠疫情之前，外媒研究曾預計，內地經濟在2030年初有望超越美國。不過，疫後內地乏力的經濟復甦令這一預測顯得過於樂觀，尤其是房地產領域深度下滑及在華經營企業的信心流失，低落的信心恐短期很難扭轉。