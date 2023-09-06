內地新樓今年銷售恐跌15%

民營房企上月銷情惡化 惠譽：樓價有下行壓力 近日兩大國際評級機構穆迪及標普先後唱淡今年內地經濟增速及中資房企利潤，另一評級機構惠譽出手同樣夠狠！惠譽直接調低今年全年內地新建商品住宅銷售額預期，最新估計將下滑10至15%，更指新預測已假設限購及限貸等救樓市「鬆綁」措施會推出。日資券商野村亦指，上周內地針對樓市、消費以至人民幣匯率等新政，對刺激房地產行業和更廣泛經濟而言，即使標誌着重要的一步，但政策力度及規模還遠未足夠。

惠譽早有先見之明，在8月最後交易日發表報告，憂慮房企信用危機或令樓市買家的低迷情緒雪上加霜，且留意到樓價開始受波及。自6月起，一線城市二手住宅價格按年下跌，跌幅逐月擴大，儘管不少高端城市新盤樓價低過二手樓，但二手樓下行，意味兩者價差收窄，或進一步削弱買家對新盤的興趣。

為反映成交量低且樓價下行壓力重現，該機構修改此前對今年內地新樓銷售額將持平至下跌5%的預測。新預測已假設內地政府的應對政策將不涉及大規模貨幣刺激，任何新推的樓市措施仍將保持針對性。對許多低端城市而言，若無更大刀闊斧的刺激政策，樓市頹勢或更持久。若該趨勢揮之不去，則部分區域性房企可能面臨持續經營困難。

野村提醒，現時房屋交易和土地供應的其他限制仍存在，加上出口萎縮、地緣政治緊張及私營企業的信心疲弱，可能會繼續影響整體經濟，尤其是潛在樓市買家的情緒。故該行認為，政府或不得不採取更積極的寬鬆措施以確保經濟復甦，包括預計政府最終可能需介入以全面救助主要開發商，手段可能是改變房企管理層、重新談判債務合約、注入現金以完成項目並交付等。

另外，廣東省擬實施個人養老金制度，周一就提升個人養老金繳存率、繳存額、投資率等發出徵求意見稿。該省人社廳指，為進一步提高老年人退休待遇，與該省財政、地方金融監管、稅務及相關部門共同研究起草了進一步促進養老保險第三支柱高質量發展的若干措施，徵求意見截止日期為9月12日。

部分內房企業8月銷售表現