油價漲2% 道指早段軟

受經濟數據表現遜於預期影響，美股3大指數周二早段下跌，道指曾跌71點，報34,766點；標指曾跌14點，報4,501點；以科技股為主的納指曾跌65點，報13,966點。

美國商務部公布，7月耐用品訂單修正後為按月下跌5.2%，與初值一致。期內，扣除運輸的耐用品訂單修正後按月上升0.4%，遜於初值的增長0.5%。而7月工廠訂單按月下跌2.1%，略為好過市場預期的下跌2.5%。

高盛降美衰退機率預測至15% 對於美國經濟走向，市場上一直存有爭論。高盛發表報告指，美國陷入衰退機率約為15%，低於之前預測的20%，原因是通脹降溫及勞動力市場仍然富有彈性，反映聯儲局可能毋須再加息，並指9月不可能加息，11月加息的障礙很大。

報告又指，預計到明年底美國經濟增長為2%，預測較同業樂觀，同時認為聯儲局官員不可能迅速採取更寬鬆的政策，除非未來幾季增長放緩幅度超過預期，故預計從明年第二季開始，每季只會非常漸進地減息0.25厘。

不過，美國知名淡友、Rosenberg Research & Associates總裁羅森伯格認為，美國經濟將於6個月內衰退，而連串加息對經濟的負面影響未完全浮現，並揚言若避過衰退是奇迹。

美國最大基金管理公司領航認為，若美國陷入經濟衰退，中國經濟惡化，新興市場國家投資級主權債將是穩健的防禦性押注；又指投資者要做好應對美國經濟可能衰退的風險準備，同時觀望中國推出的一系列經濟刺激措施能否發揮作用。

能源方面，沙特阿拉伯宣布將自願每日減產100萬桶的措施延長3個月，即10至12月該國每月的日產量約900萬桶，以支持油市穩定。受消息刺激，布蘭特期油周二曾見90.75美元，為去年11月以來高位，紐約期油亦升至87.59美元，兩者同升約2%。