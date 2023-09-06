港交所：已接數家外國生科企申上市

他指出，港交所今年上市規則增設18C章，容許特專科技公司來港上市，相信可促進香港生物科技生態圈多元發展。

為完善本港資本市場融資渠道，香港交易所於2018年改革上市制度，允許尚未有盈利或收入生物公司上市。聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，截至8月底，一共有119家醫療健康公司在港上市，涉及的新股集資額超過2,700億元，涉及生物科技、醫療器械等不同領域，當中有60家遵18A章上市，今年亦有10家相關公司掛牌，香港已成為亞洲領先的生物科技融資中心，形容上市改革取得豐碩成果。

港交所將於下月推出新股結算平台FINI。歐稱將簡化新股上市所需結算程序，新股定價到上市日將由5天縮短到兩天，有助釋放招股期間凍結的大量資金，提升本港資本市場的吸引力。

倫敦辦事處本周開幕 另外，他透露，港交所在倫敦的辦事處將於本周開幕，以支持其歐洲客戶，並有助港交所提升國際投資者於香港市場的參與。集團在過去一年與許多國際市場建立戰略合作，包括今年與沙特阿拉伯交易所和印尼證券交易所簽署諒解備忘錄，探索在中東和東南亞發展的機會。