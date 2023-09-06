產經

百二億北水掃貨 恒指仍插穿18500

港股昨日捱沽，成交額亦減少逾三成。（中新社圖片） 港股昨日捱沽，成交額亦減少逾三成。（中新社圖片）
港股昨日捱沽，成交額亦減少逾三成。（中新社圖片）
港股昨日再現「彈散」，即使南下「北水」淨買入119.98億元，為近個半月以來最多，恒生指數仍失守18,500點，重磅科技及金融股受壓，全日成交按日縮減33.49%至1,015.92億元。
恒指昨日低開126點之後，跌幅逐步擴大，尾市最多插412點，收市仍然下挫387點，報18,456點或2.05%。國企指數收報6,396點，跌136點或2.09%；科技指數收跌111點或2.59%，報4,193點。
首8月日均成交跌12%
大型科網及金融股合力拖低大市，小米集團(01810)瀉6.6%；美團(03690)跌3.09%；友邦保險(01299)挫3.54%，並失守70元關，報69.4元；中國平安(02318)跌3.3%；建設銀行(00939)及工商銀行(01398)均跌逾1.3%。
其他恒指成分股方面，新貴國藥控股(01099)表現最差，收挫8.04%；碧桂園服務(06098)則逆市升2.02%，是表現最佳藍籌。
至於異動股，大股東叫停私有化的歐舒丹(00973)昨日復牌，一度瀉近三成，收市報23元，跌17.26%。被獲納入港股通名單的珍酒李渡(06979)及融創中國(01918)，分別大升12.64%及25.39%。
市場關注港股交投持續疲弱，恒生指數公司在網誌中提到，今年首8個月，港股日均成交額約1,120億元，按年跌12%，目前低於長期的上升趨勢，惟日均成交額下跌並不意味着港股失去活力，而8月港股交易轉手率為85%，12個月移動平均值為83%，與其長期平均值相若，可見市場交投仍維持活力。
港元一個月拆息上4厘
值得留意的是，與供樓相關的港元一個月拆息，升至4厘水平，而一星期拆息升約64點子，至3.72厘，兩者均接近兩星期高位。隔夜拆息則回落20點子，反映銀行資金成本的3個月拆息微跌至4.52厘水平。
另金管局資料顯示，前日透過貼現窗投放20.47億元，連同上周五，兩日共投放逾44億元，以供銀行補充隔夜流動性資金。
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