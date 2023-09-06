百二億北水掃貨 恒指仍插穿18500

港股昨日再現「彈散」，即使南下「北水」淨買入119.98億元，為近個半月以來最多，恒生指數仍失守18,500點，重磅科技及金融股受壓，全日成交按日縮減33.49%至1,015.92億元。

恒指昨日低開126點之後，跌幅逐步擴大，尾市最多插412點，收市仍然下挫387點，報18,456點或2.05%。國企指數收報6,396點，跌136點或2.09%；科技指數收跌111點或2.59%，報4,193點。

市場關注港股交投持續疲弱，恒生指數公司在網誌中提到，今年首8個月，港股日均成交額約1,120億元，按年跌12%，目前低於長期的上升趨勢，惟日均成交額下跌並不意味着港股失去活力，而8月港股交易轉手率為85%，12個月移動平均值為83%，與其長期平均值相若，可見市場交投仍維持活力。

港元一個月拆息上4厘 值得留意的是，與供樓相關的港元一個月拆息，升至4厘水平，而一星期拆息升約64點子，至3.72厘，兩者均接近兩星期高位。隔夜拆息則回落20點子，反映銀行資金成本的3個月拆息微跌至4.52厘水平。

另金管局資料顯示，前日透過貼現窗投放20.47億元，連同上周五，兩日共投放逾44億元，以供銀行補充隔夜流動性資金。