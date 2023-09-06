港私營經濟續縮 商家信心兩年半最弱

香港PMI近月走勢

港府多番出口術，揚言要搞活夜間經濟，但本港私營企業經營狀況持續疲弱，標普全球8月份香港採購經理指數（PMI）為49.8，即使按月回升0.4，終止連續5個月的跌勢，但連續兩個月處於50以下的收縮區間，並遠低於去年同期的51.2，企業對未來一年營商信心創兩年半低位。該機構預料本港近期前景難以樂觀。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan指，經濟放緩，削弱市場的基本需求，加上環球加息影響，新增訂單持續減少，整體新訂單量連縮兩個月，私營企業亦連續兩個月減產及精簡人手，顯示未來數月產出仍有下跌空間，業者對近期前景並不樂觀。

該行又指，業界憂慮需求持續減弱，以及競爭加劇將影響銷情，私人企業營商情緒是去年第四季以來再轉為悲觀，商業信心更跌至2021年2月以來最弱。

消費需求疲弱惹憂 雖然港府計劃推動夜間經濟，以暢旺市場氣氛，近日更有地產商響應推出商場購物優惠，但法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷直言，需求不足是本港許多行業均需面對的問題，特別是由消費帶動的行業。由於部分購買力外流，包括市民報復式旅遊、周末到內地消費，而訪港旅客人數未重返過去高峰，亦未達到預期水平，整體消費信心或商戶盈利未見大幅改善。另外，利率持續高企也影響本地市民購買力，本地消費變得較保守。

他認為，過去幾個月逐漸見到周期性反彈的因素似乎已到盡頭，未來要視乎結構性因素能否好轉。除非內地短期內推出大規模刺激經濟措施，影響到企業對未來前景看法，或環球需求大反轉，否則本港下半年PMI只會在50上下浮動，預期下半年本港經濟增長約4至5%，主要受去年同期低基數影響，經濟壓力仍大。

企業招聘意欲或減 另外，星展香港經濟師謝家曦相信，本港PMI指數需要一至兩個月才能重上擴張區間，但能否企穩在區間內，仍取決於人民幣走向，以及包括內地在內的外圍經濟表現。同時提醒本港私營市場營商情緒轉向悲觀，有可能進一步影響企業招聘意欲，惟目前本港勞動力嚴重短缺，相信不會令經季調失業率再度回升。