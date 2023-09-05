輪商精選：港交所睇升 吼18941
內地宣布落實購買首套房貸款「認房不認貸」政策措施，市場反應正面，恒生指數昨日最多升逾500點。續看好政策支持可留意恒指認購證17316，行使價20,200點，12月到期，實際槓桿12.1倍。相反，如認為升幅過急可參考輕微價外恒指認沽證19450，行使價17,320點，12月到期，實際槓桿10.1倍。
中央提出要提振資本市場流動性，本港財金官員提到，沒有排除調減印花稅這個選項，新成立的小組會全面深入研究如何提高股市流動性。香港交易所(00388)上周累升超過7%，輪證資金亦有流入的情況，認購證連續兩天流入累計超過540萬元，如看好可留意港交所認購證18941，行使價368.2元，2024年5月到期，實際槓桿6.4倍。相反，如看淡可考慮港交所認沽證18679，行使價277元，2024年1月到期，實際槓桿8.5倍。
騰訊望追落後 留意19225
強勢板塊還有內房及中資金融股，憧憬中央救市、提升市場信心及穩定金融體系，內房及內險股急升，中國平安(02318)股價見兩周以來新高，重上10天及20天線，成交增加。報道指，平保上半年新業務價值按年上升32.6%，料全年保持雙位數增長。如看好平保業績及股價，可考慮中期認購證19312，行使價58.03元，12月到期，實際槓桿8.9倍。相反，淡倉部署可留意平保認沽證11555，行使價45.96元，12月到期，實際槓桿6.8倍。
此輪升勢中，科技股以騰訊控股(00700)表現相對落後。內媒指，包括騰訊等多間科企的人工智能（AI）大模型將陸續上線，騰訊股價重上20天線，如看好騰訊可留意價外認購證19225，行使價370.2元，11月到期，實際槓桿11.2倍。相反，如認為騰訊股價上方仍受制350元，看淡可考慮認沽證15566，行使價288.68元，12月到期，實際槓桿9.4倍。
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