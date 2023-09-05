產經

輪商精選：港交所睇升 吼18941

內地宣布落實購買首套房貸款「認房不認貸」政策措施，市場反應正面，恒生指數昨日最多升逾500點。續看好政策支持可留意恒指認購證17316，行使價20,200點，12月到期，實際槓桿12.1倍。相反，如認為升幅過急可參考輕微價外恒指認沽證19450，行使價17,320點，12月到期，實際槓桿10.1倍。
中央提出要提振資本市場流動性，本港財金官員提到，沒有排除調減印花稅這個選項，新成立的小組會全面深入研究如何提高股市流動性。香港交易所(00388)上周累升超過7%，輪證資金亦有流入的情況，認購證連續兩天流入累計超過540萬元，如看好可留意港交所認購證18941，行使價368.2元，2024年5月到期，實際槓桿6.4倍。相反，如看淡可考慮港交所認沽證18679，行使價277元，2024年1月到期，實際槓桿8.5倍。
騰訊望追落後 留意19225
強勢板塊還有內房及中資金融股，憧憬中央救市、提升市場信心及穩定金融體系，內房及內險股急升，中國平安(02318)股價見兩周以來新高，重上10天及20天線，成交增加。報道指，平保上半年新業務價值按年上升32.6%，料全年保持雙位數增長。如看好平保業績及股價，可考慮中期認購證19312，行使價58.03元，12月到期，實際槓桿8.9倍。相反，淡倉部署可留意平保認沽證11555，行使價45.96元，12月到期，實際槓桿6.8倍。
此輪升勢中，科技股以騰訊控股(00700)表現相對落後。內媒指，包括騰訊等多間科企的人工智能（AI）大模型將陸續上線，騰訊股價重上20天線，如看好騰訊可留意價外認購證19225，行使價370.2元，11月到期，實際槓桿11.2倍。相反，如認為騰訊股價上方仍受制350元，看淡可考慮認沽證15566，行使價288.68元，12月到期，實際槓桿9.4倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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