●地產代理監管局資料顯示，截至8月底持牌人為40,430人，創2020年11月後逾兩年半新低，按月減183人，連跌5個月累計流失644人。期內代理分行數量則不跌反升，較7月份增加14間，錄7,048間，終止4個月連跌走勢。