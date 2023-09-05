簡訊一覽
●傳承教育集團(08195)公布，委任有「十優港姐」之稱的麥明詩為非執行董事，自今年9月4日起生效，服務合約為期3年，董事袍金每年36萬元。另公司與麥旗下的老麥工作坊訂立3年顧問協議，同日生效，每年顧問費用100萬元。
●外媒指阿里巴巴(09988)旗下雲智能部門正考慮在赴港上市前，由國企進行一輪私募融資，阿里正就此項潛在融資與顧問進行合作，融資規模或達100億至200億元人民幣。
●歐舒丹(00973)公布，周日接獲控股股東通知，決定不會進行早前提及的私有化考慮，而原先啟動的要約期亦於昨日結束。根據收購守則，控股股東不能於昨起的6個月內再提私有化，公司股份申請今復牌。
●太古地產(01972)公布，出標競投上海陸家嘴及前灘投資所持兩家公司各40%股權，兩企主要資產為上海浦東新區中心地帶的洋涇地塊及前灘地塊，兩地塊的保留代價分別為65.94億元人民幣及31.15億元人民幣。
●山高新能源(01250)6月按合併報表口徑完成發電量約52.03萬兆瓦時，按年增約12.7%；首6個月累計總發電量約294.71萬兆瓦時，按年增約15.9%。
●地產代理監管局資料顯示，截至8月底持牌人為40,430人，創2020年11月後逾兩年半新低，按月減183人，連跌5個月累計流失644人。期內代理分行數量則不跌反升，較7月份增加14間，錄7,048間，終止4個月連跌走勢。
●未補價第二市場交投持續回落。根據香港房屋委員會資料，8月份同類市場公屋及居屋共錄111宗成交，較7月同期錄132宗，按月下跌約16%，連跌4個月，同期計屬去年10月後新低。
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