寶馬預測全年銷量最少增半成

Oliver Zipse冀寶馬造車業務除息稅前毛利率達8%。

雖然內地電動車出口勁升，更搶佔不少歐美傳統車企的市佔，不過德國車廠寶馬（BMW）近期仍調高今年總銷量增長預測，最新升幅介乎5至9.9%。去年其總銷量下跌4.8%至240萬輛，當中，中國銷量跌6.4%至略高於79萬輛。

冀維持造車業務毛利率 公司行政總裁Oliver Zipse表示，旗下Neue Klasse品牌電動車的市場售價，將確保有利可圖，並至少維持於目前利潤率水平。他又預期，2025年開始銷售Neue Klasse型號電動車，成為集團主打的電動車型號，將帶來更豐厚利潤。據悉Neue Klasse推出首兩年將有6個不同型號，包括房車及運動多功能型（SUV）；而為了生產Neue Klasse電動車，寶馬已經動用20億歐元建立生產平台，目標是減省生產經營成本。

Zipse強調，長遠而言，集團致力於維持汽車生產業務的未計稅項及利息前盈利（EBIT）毛利率介乎於8至10%，相信部分季度的EBIT高於此水平。公司8月估計，2023年度EBIT毛利率介乎9至10.5%，較原估計的8至10%有所提升。