美鋰礦商提價 335億購澳同業

美國鋰礦商Albemarle把收購澳洲Liontown Resources的作價上調至約43億美元（約335億港元），交易有望完成。若兩者順利合併，料將創建成一家價值約110億美元的鋰礦公司，也說明能源轉型讓電池關鍵金屬行業的估值帶來翻天覆地的變化。

Albemarle稱，其對Liontown的新提議——每股價值3澳元現金，是其最佳，也是最終的報價。Liontown則表示，將允許Albemarle在有限的時間內專門審查其帳簿，又稱「假設沒有出現競爭性收購，董事會的目的是一致建議股東投票支持該提案」，變相為交易開出「綠燈」。Liontown控制西澳洲兩個大型鋰礦藏，包括定於2024年中首次投產的旗艦計劃Kathleen Valley，乃全球最大、等級最高之一的硬岩鋰礦。