美鋰礦商提價 335億購澳同業
美國鋰礦商Albemarle把收購澳洲Liontown Resources的作價上調至約43億美元（約335億港元），交易有望完成。若兩者順利合併，料將創建成一家價值約110億美元的鋰礦公司，也說明能源轉型讓電池關鍵金屬行業的估值帶來翻天覆地的變化。
Albemarle稱，其對Liontown的新提議——每股價值3澳元現金，是其最佳，也是最終的報價。Liontown則表示，將允許Albemarle在有限的時間內專門審查其帳簿，又稱「假設沒有出現競爭性收購，董事會的目的是一致建議股東投票支持該提案」，變相為交易開出「綠燈」。Liontown控制西澳洲兩個大型鋰礦藏，包括定於2024年中首次投產的旗艦計劃Kathleen Valley，乃全球最大、等級最高之一的硬岩鋰礦。
據Benchmark Mineral Intelligence數據，去年全球鋰市場銷售額約為480億美元，高於2015年的16億美元。
馬里暫停贛鋒原礦石項目
此外，澳洲證券交易所文件顯示，澳洲礦商Leo Lithium與贛鋒鋰業(01772)的原礦石項目營運遭馬里政府暫停，惟Leo稱今次暫停不會導致項目出現任何延誤，首批鋰輝石精礦生產仍按計劃於明年第二季進行。
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