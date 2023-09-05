平治：電動車生產浮動成本高 難轉嫁

豪華汽車製造商平治（Mercedes-Benz）董事會主席、行政總裁謝勒紐斯認為，生產電動車的浮動成本佔總成本的比例高，且在可見的將來，這個比例仍會較生產汽油引擎車為高，同時電動車市場競爭將進一步激烈。

謝勒紐斯在出席慕尼黑車展期間向德國媒體指出，電動車的浮動成本包括電池原材料、軟件開發以及電力成本等，佔總成本比例相當高，在可見將來仍會佔較高比例，並且不易轉嫁予消費者。他強調，集團將專注於如何處理固定成本及資源調撥，確保電動車的邊際利潤率與汽油引擎車看齊。

擬推新車 勁過新Model 3 平治在車展上披露，明年計劃推出新版本CLA型號電動車。據公司提供的資料，CLA電動版本的駕駛效率較原有型號高30至35%，每100公里用電量為12千瓦小時，續航力為750公里，超過了特斯拉最新發布的Model 3改款車型，並且充電15分鐘即可增加400公里的續航里程。

此外，集團將推出較小型的G系列運動多功能型（SUV）車輛，G系列推出已逾40年，是其在美國最暢銷的高檔車系列，價格由14萬美元起，惟未有提及推出產品的具體時間，主要是供應鏈緊張，影響交付時間。事實上，近年平治在中國市場的銷售令人失望，故得下調部分電動車型價格，且有迫切需要加強產品陣容，以提升競爭力。