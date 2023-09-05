華電動車出口5年飆8倍

全球市佔35% 歸功比亞迪增產平價款 中美經濟戰，汽車產業是主戰場之一，而中國在這方面已佔上風。事緣在新能源汽車產業方面，中國的汽車業發展已成為全球領航者。有統計顯示，過去5年，中國在全球電動車的出口激增8倍，在國際車市的影響力愈來愈大。隨着中國電動車在全球的滲透率不斷提升，也掌握了電池原材料和造車技術，在汽車電動化與智能化發展已先拔頭籌，歐、美、日車廠得急起直追！

日企電動化落後 受衝擊 值得留意的是，次季以來中國經濟增長減速，內地的汽車銷售亦受到影響，7月的整體汽車銷售數字已連跌兩月，故各大車廠紛紛減價促銷，務求保持銷量，另一方面則積極開拓出口市場，尤其是東南亞地區，如泰國、印尼等，這勢將衝擊與蠶食日本汽車製造商在東南亞的據點。

國際能源機構的數據顯示，去年中國在全球電動汽車出口市場佔有率約35%，相較2018年時只有4.2%可謂大躍進。在2018年，日本是最大的電動汽車出口國，市佔率為24.5%，惟去年日本的市佔率已降至9.3%，歐、美亦遠遠落後。今年上半年，中國的汽車出口首次超過日本，就是藉新能源汽車出口跑出國際，也為日本汽車業敲響警鐘。

歐美日車廠的電動化產品發展滯後，未能滿足市場需要，是市佔率下降的重要原因。去年，在中國製造並出口到歐洲的新能源汽車（包括電動車）中，有40%是比亞迪等中國品牌汽車，致使歐洲這個燃料汽車的出口國，變成電動車淨進口國。中國汽車市場信息協會的統計數據顯示，今年上半年新能源汽車出口歐洲約35萬輛，約佔同期歐洲電動汽車和插電式混合動力汽車銷量的25%。

在亞洲，隨着中國車廠加大出口力度，日本車廠可謂首當其衝。國際評級公司標普預計，日本製造商在全球車市的佔有率，將從2020年的30%左右下降到2030年的略低於26%，理由就是在產品電動化方面發展落後，在出口市場上競爭力不足。

雷諾：無力參與減價戰 今年以來，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）與中國車企的競爭轉趨激烈，頻頻減價促銷。外媒引述法國車廠雷諾（Renault）工程主管Gilles Le Borgne稱，集團無力參與特斯拉及中國同業的減價戰；又指對於雷諾而言，最佳應對策略是維持價格不變，以及調整固定成本。特斯拉中國總裁王昊表示，該企上海工廠供應鏈本地化率超過95%，僅簽約本地一級供應商就有約360家，集團將其中60家企業帶動國際市場，並獲其他國際車廠的認可，形容中國新能源汽車市場非常大且發展勢頭很好。

比亞迪8月新能源汽車銷量