絲絲講場：紅酒滯銷 法國17億銷毀庫存

過去歐洲曾出現牛奶供應過剩危機，以至一班奶農要「倒奶」抗議牛奶價格暴跌。最近輪到法國酒農陷入相似困境，最終迫使法國政府近日出手撥款兩億歐元（約17億港元），銷毀過剩嘅葡萄酒庫存，幫手「托市」！

所謂「銷毀」庫存，並唔係單純將酒倒咗。據報大部分資金將會用嚟收購多餘嘅庫存，蒸餾成乙醇（即酒精）後出售用嚟生產洗手液及香水等，部分資金用嚟支持酒農改種其他作物，例如橄欖。受惠地區主要係朗格多克（Languedoc）同埋波爾多（Bordeaux）。

除咗疫情期間餐廳及酒吧關閉，導致銷售額急降外，如今全球經濟放緩、通脹高企令非必需品開支下降。業界預估，今年葡萄酒過剩產量將多達3億公升，相當於去年全年產量42億公升嘅7%。另惡劣天氣打擊亦令近年當地嘅葡萄產量及品質轉差，特別係波爾多地區。

口味轉 10年消費減32% 市場研究公司Kantar嘅研究顯示，截至2022年止10年，法國人嘅紅酒消費量急降約32%，跌幅集中喺18至35歲嘅年輕一族，當中好多都話更喜歡烈酒及啤酒，或者減少飲酒量。

事實上，葡萄酒滯銷問題並唔止喺法國，歐盟委員會數據亦顯示，今年上半年意大利葡萄酒消費跌咗7%，西班牙及德國分別下跌15%及22%，葡萄牙更瀉34%，但同期歐洲總體葡萄酒生產面積增加4%。睇嚟班歐洲酒商都要諗計擴大亞洲尤其係中國嘅銷售，以免要淪落到「倒酒入海」！

余絲韻