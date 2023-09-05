英通脹有望年底前減半

歐洲通脹仍然高企，惟多國政府與企業預計，今年底至明年初物價水平有望回落。英國財政大臣侯俊偉表示，當地通脹有望在今年底前減半。法國最大零售集團家樂福（Carrefour）則指，鑑於政府計劃介入零售商與必需消費品生產商之間的年度價格討論行動，明年1月起當地的食品通脹可能顯著下滑。

法食品升幅料急放緩 外媒引述英國財相侯俊偉預計，當地通脹將在今年底降至5%左右，相當於今年1月水平的一半。他又指，隨着通脹降溫，英國家庭預算壓力將開始緩解，並強調其將努力提高公共部門的生產力，以促進英國經濟增長。倘若當地通脹真的在今年底降至5%，將意味着英國首相辛偉誠向選民作出的今年5項關鍵承諾之一將得到實現。

家樂福主席兼行政總裁Alexandre Bompard預期，法國的食品通脹可能跌至接近5%，但料未來數年食品通脹難以回落至過去10年低至1%的水平。根據最新公布數據，法國8月食品通脹連續5個月放緩，但仍處於11.1%的高水平。

意睇好今年GDP升1% 另一方面，意大利經濟部長Giancarlo Giorgetti表示，當地第二季經濟表現欠佳，但有信心今年全年增長可達到1%。意大利第二季本地生產總值（GDP）按季收縮0.4%，遠遜於首季的0.6%增長，製造業更連續5個月收縮。