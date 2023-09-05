沙特阿美傳配股籌3900億 史上最多

滬沙交易所探索合作機遇 同一時間，上海證券交易所與沙特交易所集團昨於沙特首都利雅得簽署合作備忘錄，兩家交易所將探索在交叉上市、金融科技、ESG、數據交換和研究方面的合作機遇，促進兩個市場的多元化和包容性，還將致力於促進企業上市、ETF雙重上市，以及投資者關係方面的知識共享。

報道引述消息指，經過數月的磋商後，沙特阿美決定在當地利雅得證券交易所（Riyadh Stock Exchange）發行新股，以避免在國際市場上市的法律風險。據報沙特阿美可能會在今年底前進行是次發行，而該公司亦一直尋求其他跨國石油公司及主權財富基金等潛在投資者參與該交易。

去年沙特阿美考慮在利雅得證券交易所推進計劃，可能在英國倫敦、新加坡或其他地點進行二次上市，但因市況不明朗而擱置。

沙特阿美是目前全球市值最高的石油企業，該公司於2019年在沙特阿拉伯上市，原先希望集資1,000億美元，雖然集資規模縮減至294億美元（約2,293億港元），但仍創下全球最大規模新股集資紀錄。另一方面，螞蟻集團原定2020年11月以「A+H」作「世紀上市」，合共集資約2,700億元，超越沙特阿美，不過最終因監管風波而煞停在滬港兩地上市，淪為「世紀撻Q」。

沙特阿美今年3月公布，去年度盈利達到創紀錄的1,611億美元（約1.25萬億港元），為能源企業有史以來最大盈利，並鞏固沙特阿美作為全球最重要石油生產商的主導地位。