4大內銀對俄羅斯放貸激增

內地銀行的各類風險敞口均備受注視，隨着近年人民幣國際地位快速崛起，與受西方國家制裁的俄羅斯銀行業往來亦隨之提升。有外媒引述消息指，自俄烏戰爭開打以來，4大內銀對俄羅斯銀行的貸款規模已激增至近百億美元。內地當局強調，會持續擴大金融業對外開放，同時也要維護好金融安全與穩定。

據外媒報道，截至今年3月底止14個月，4大內銀對俄羅斯銀行業的敞口已急增逾3倍之多，大多貸款以人民幣為主，正逐步替換涉及美元及歐元的貸款，惟內銀對此說法未置評。

人行逆回購僅120億 人民幣匯價方面，得益於中國人民銀行在上周五出手降低外匯存準率穩人民幣走勢，昨日由官方開出的人民幣中間價亦輕微轉強兩點子，報7.1786兌每美元，為半個月以來最強。在岸價下午4時30分收跌81點子，之後與離岸價再失守7.27關，兩者一度低見7.2759及7.2767水平，人行昨僅進行120億元（人民幣‧下同）的7日期逆回購操作，單日淨回籠3,200億元。值得留意是，本周有逾1.4萬億元逆回購到期，首3日到期量較大。

人行國際司司長金中夏日前出席論壇時指，人民幣國際化取得穩步進展，成為全球第3大貿易融資貨幣，從貿易看，今年首7個月計，貨物貿易中人民幣結算佔比達24%，為近年新高。從投資看，6月底止境外主體配置人民幣資產餘額已達到9.8萬億元。

他續指，下一步在推動金融業更高水平對外開放方面，會包括確保金融管理能力與開放水平相匹配。