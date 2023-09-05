發改委設民營經濟發展局

為促進內地民營經濟發展壯大，國家發展改革委內部已獲中央正式批覆設立民營經濟發展局，作為專門工作機構，將加強相關領域政策統籌協調。國家發改委副秘書長兼人事司司長張世昕指，新局主要職責是跟蹤了解、分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策措施，擬訂促進民間投資發展政策，反映中方重振民企穩經濟的決心。

外貿出口先行指數按月升 工信部亦將開展促進民營中小微企業發展的5大重點工作，包括組織開展清理拖欠企業帳款專項行動，緩解中小微企資金壓力。該部門副部長徐曉蘭指，正研究制訂《關於促進專精特新中小企業高質量發展的若干措施》，從科技創新、產業鏈配套、引才育才等方面，再推出一批政策舉措，目前已形成徵求意見稿，計劃在吸納相關部門的意見後，加快推動出台。

內地政府頻頻「出手」推新措施的背後，主因經濟增長放緩壓力加大。中國貿促會商業行業委員會與跨境電商B2B（企業對企業）全球貿易金融科技平台XTransfer發布，8月中國外貿出口先行指數為73.88，按月增0.56，但按年減8.58，更預計9月指數將較8月減少，跌幅區間介乎1.46至1.58。