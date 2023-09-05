產經

發改委設民營經濟發展局

內地設立民營經濟發展局，重振民企穩經濟。 內地設立民營經濟發展局，重振民企穩經濟。
內地設立民營經濟發展局，重振民企穩經濟。
為促進內地民營經濟發展壯大，國家發展改革委內部已獲中央正式批覆設立民營經濟發展局，作為專門工作機構，將加強相關領域政策統籌協調。國家發改委副秘書長兼人事司司長張世昕指，新局主要職責是跟蹤了解、分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策措施，擬訂促進民間投資發展政策，反映中方重振民企穩經濟的決心。
向銀行推送民間投資項目
具體優化民間投資項目的融資支持方面，發改委透露，已充分發揮與國家開發銀行、中國工商銀行(01398)、中信銀行(00998)等7家銀行建立的投貸聯動機制作用，向銀行推送首批715個民間投資項目，金融機構將自主選擇符條件的項目。向民間資本推薦項目方面，截至上周六（2日），各地呈報項目逾3,500個，總投資超過3.7萬億元（人民幣‧下同），又透露將建立向民間資本推介項目平台，在本周內會向社會公開推介這批項目。
外貿出口先行指數按月升
工信部亦將開展促進民營中小微企業發展的5大重點工作，包括組織開展清理拖欠企業帳款專項行動，緩解中小微企資金壓力。該部門副部長徐曉蘭指，正研究制訂《關於促進專精特新中小企業高質量發展的若干措施》，從科技創新、產業鏈配套、引才育才等方面，再推出一批政策舉措，目前已形成徵求意見稿，計劃在吸納相關部門的意見後，加快推動出台。
內地政府頻頻「出手」推新措施的背後，主因經濟增長放緩壓力加大。中國貿促會商業行業委員會與跨境電商B2B（企業對企業）全球貿易金融科技平台XTransfer發布，8月中國外貿出口先行指數為73.88，按月增0.56，但按年減8.58，更預計9月指數將較8月減少，跌幅區間介乎1.46至1.58。
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