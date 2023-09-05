騰訊將發布混元大模型

華為：儲人才不儲美元 他補充，騰訊致力於把行業數據與公司能力相結合，基於客戶的行業化數據來解決行業特定問題，與實體行業結合，更能夠推動大模型的社會、經濟利益和商業價值。

此外，華為心聲社區昨發布華為創始人任正非在高端技術人才使用工作組對標會上的講話文件，指「我們（華為）是儲備人才，不儲備美元，最終儲備出自己的人才庫」。

任提到，華為要努力在有限的業務範圍內領先世界，不是在全方位領先，故華為產品的邊界是收縮的，研究的邊界可以適當寬一些，也不是寬得無邊。

對於如何留住人才，任正非稱：「物質激勵不是最主要的，第一點應該是他（人才）能找到自己熱愛的崗位」；又指華為一直貫徹選拔制，因為人才不是靠培養，而是自我成長，直指「我們要創造人才成長的土壤」，不要給高級專家擔負太多管理人才的責任，要給他們自由度，他有多大能量就發揮多大能量。