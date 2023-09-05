新世界中國首8月銷售逾百億

大灣區項目毛利率60%

在全國各地的住宅銷售業績中，粵港澳大灣區及長三角市場貢獻新世界中國91%營業收入，包括今年3月推出市場的廣州新世界耀勝尊府、加推的嶺南新世界等項目都有出色市場表現；位於廣州增城的新世界廣匯尊府，成交均價達每方米3.6萬元，刷新區內紀錄；在華東市場，上海天匯璽項目第二次加推已隨即售罄；在北方市場，瀋陽悅景‧新世界在7至8月蟬聯瀋陽住宅銷售金額冠軍；而新世界中國的整體利潤率一直保持高水平，大灣區項目的毛利率約60%。