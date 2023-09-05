新世界中國首8月銷售逾百億
新世界發展(00017)宣布，集團在內地的住宅銷售逆市增長，7月及8月合約銷售額共逾41.5億元（人民幣‧下同），按年增138.5%；今年首8個月銷售業績已逾100億元，令旗下新世界中國在內地3大房地產研究機構，包括克而瑞研究中心、中國指數研究院及億翰的1至8月份銷售榜單，均躋身全國100強。隨着最近內地有連番利好房地產的措施出台，多份大行報告均稱有正面作用，集團相信有利之後推出的項目，保持盈利增長。
大灣區項目毛利率60%
在全國各地的住宅銷售業績中，粵港澳大灣區及長三角市場貢獻新世界中國91%營業收入，包括今年3月推出市場的廣州新世界耀勝尊府、加推的嶺南新世界等項目都有出色市場表現；位於廣州增城的新世界廣匯尊府，成交均價達每方米3.6萬元，刷新區內紀錄；在華東市場，上海天匯璽項目第二次加推已隨即售罄；在北方市場，瀋陽悅景‧新世界在7至8月蟬聯瀋陽住宅銷售金額冠軍；而新世界中國的整體利潤率一直保持高水平，大灣區項目的毛利率約60%。
新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚表示，受惠於集團前瞻戰略性布局、高質量發展策略和品牌優勢，令旗下項目得到市場認可，業績穩健增長。
位於廣州白鵝潭的新世界白鵝潭項目，有望於年底推出市場；杭州新世界‧城市藝術中心一期商業部分也將於年底開售；廣州耀勝新世界廣場預計2025年5月全面開業，一大批項目也將陸續在明年推出市場，將可為新世界中國的業績保持增長。
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