會財局：年內調查個案19%涉及潛在欺詐

會計及財務匯報局（簡稱「會財局」）刊發2023年度調查報告，發現潛在的欺詐性金融交易及匯報佔年內發起調查個案的19%，按年大增16個百分點。該局調查部主管王蕙湄表示，與核數師未能充分應對上市實體財務匯報欺詐風險有關的調查數目日益增加，令人關注及疑慮。畢竟欺詐及舞弊會嚴重損害財務報表的可靠性，若未被發現，可能引致錯誤的投資決定，為相關投資者及整個市場帶來不堪設想的後果。

該局主席黃天祐補充，目前未見到已形成的財務匯報系統性風險，但任何時間都會憂慮「劣幣驅逐良幣」的情況出現，強調作為監管機構不會容許此情況出現，對失當行為「絕不手軟」，確保審計及財務匯報的質素。

上年度可跟進投訴增83% 王氏指，在進行財務報表審計期間，核數師有明確責任識別、評估及適當地應對潛在的欺詐及舞弊風險。該局期望核數師嚴格按照相關審計準則進行審計工作，對與財務匯報不遵從事宜相關的欺詐及舞弊，以及顯示這些行為已發生的情況要有深入認識，並針對舞弊風險設計能有效應對的審計程序。

會財局在2022年4月至今年3月共處理253宗可跟進投訴、154宗調查及33宗查訊，亦主動篩選130份財務報表進行審閱，並從中展開8宗調查或查訊。行政總裁馬力表示，該局在過去一年接獲可跟進投訴數目大幅增加83%，而展開調查數目亦急增88%，反映公眾對該局舉報渠道及投訴指引的認識有所提高、局方從查察中所識別的問題、與其他監管機構緊密合作，以及大眾對本局作為會計專業獨立監管機構充滿信心。