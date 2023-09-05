余偉文：港銀行內房風險仍可控

金管局總裁余偉文表示，內地房地產行業及宏觀前景受壓，一定程度影響市場情緒，不過隨着內地採取一系列措施支持樓市及經濟，預料情況將會好轉。他並稱，該局一直有提醒銀行保持審慎的信貸標準，內房風險仍然可控。

去年全球金融市場較多挑戰，並為不同資產的投資環境帶來挑戰。他強調，香港貨幣及銀行體系繼續保持穩定；又指正研究擴大跨境理財通產品範圍，以及加強銷售安排，讓更多金融機構參與。

重申無意改變聯匯 余指出，在目前相對較低的銀行體系總結餘水平，及時和有效的流動資金管理是十分重要，該局鼓勵業界有效將流動資金再循環回到同業市場。隨着港美息差擴闊，市場進行套息交易，令本港銀行體系總結餘縮小，以致港元變得對流動性情況更敏感，這亦是過去數月港元拆息有較大變化原因。他重申，這是聯匯設計下的利率調節機制，強調聯匯仍為香港市場的基石，今年為聯匯40周年，期間度過了不同的經濟及商業周期，力證聯匯的韌性及穩定，並持續行之有效，該局無意改變聯匯制度。

出席同一場合的財經事務及庫務局局長許正宇表示，美元息口向上，很多機構、發行人改用人民幣作為發行債券貨幣，本港只要做好本地市場，持續優化強化本地債市，自然吸引不同類型發行人和投資者，如上周深圳市已第三次在港發行債券。

許又指，過去透過修改法例，允許內地政府免稅發債，下一步應加大債券平台的優化和提升，做更多宣傳和推動。早前特首率團訪問東南亞，會見政府和企業代表，很多都有興趣來港發債，尤其是未來二、三十年，綠色經濟轉型是很大的機遇。

須留意的是，港府將於今日公布發行第二批綠色零售債券的詳情。