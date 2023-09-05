憧憬減印花稅 恒指半月高

證券界撐有助谷成交 港府突轉口風補鑊 各界敦促港府盡快下調股票印花稅刺激市場成交之際，本港財金官員先是發文稱削減印花稅無用，昨日又突然改口稱「不排除減股票印花稅的可能」，如此飄忽的態度、「彈出又彈入」又再反口的言論，令人不禁對政府官員的能力產生疑惑。證券業界再度重申，支持減稅以降低交易成本並提振港股成交，直言減稅「百利而無一害」。可惜以港府一貫歎慢板的作風，只怕要落實減稅依然遙遙無期。

財金官員昨日出席活動時稱，單靠減印花稅一招，可能不足以長期推動股市發展，要「諗闊啲、諗多啲」，成立小組專門去研究如何提高股市流動性，並沒有排除印花稅這個選項，希望外界不要誤會。此番言論是明顯是為了「補鑊」，皆因其於周日曾發網誌稱「客觀數據一再顯示，調低股票交易印花稅不足以結構性、長期地刺激股市交投」，這番反智言論令市場大為震驚。

官員引用數據充滿偏頗 減低交易成本能夠刺激交投，是基本常識，而財金官員引述的所謂「客觀數據」詭辯減稅無用，實則充滿偏頗。

例如他以1999至2001年期間印花稅3度下調為例，配合1997至2002年港股日均成交從143億元跌至60億元的數據，得出減稅無用的荒謬結論。先不說其截選的數據存在時間差，根本不能用於前後比較，更何況任何港人都知道，1997年爆發的亞洲金融風暴，才是導致當段時間股市交投低迷的最大因素。

若無視歷史背景，強行用成交額減少「推論」出減稅無效的結論，這種詭辯之說實在難以令人信服。這位財金官員要不是刻意侮辱廣大香港市民的智商，那就是他本人思維能力堪憂。畢竟不久前中央政府才出重拳將A股印花稅減半，以穩市場信心。

不管如何，在港府突然改口風稱不排除減印花稅後，昨日股市確實迎來一輪罕見的大反彈，恒生指數全日升462點，收報18,844點，創下大半個月高位。大市成交亦較上周四增逾一成，達到1,527億元，為7月底以來最高，主要是收市後恒指季檢生效，此前相關指數基金交易盤帶動了成交表現；主板沽空比率約16%。「北水」昨日於港股通淨買入42.98億元，已連續第10個交易日淨買入。

本地證券業亦繼續苦口婆心地勸說政府下調印花稅。香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，近年港股成交低迷受眾多難以控制的客觀因素影響，但股票交易成本是港府可以決定的，直言「與其樣樣都唔做，不如做啲可以做（減印花稅）嘅先」，降低交易成本肯定能為港股交投帶來正面作用。

建議豁免買方印花稅 鄧續指，若然港府不願在印花稅措施上予人朝令夕改的感覺，其中一個折衷方法可以是豁免買入股票的印花稅，並維持賣方印花稅。這樣投資者一買一賣合共繳付的總印花稅減了50%，而且可以變相鼓勵投資者持有股票較長時間。

華盛證券經紀部董事李偉傑表示，現時港股印花稅已高於全球大部分主要股市，今時今日各地資金亦可便利地投放在不同市場，交易成本自然是其中一個主要考慮因素。因此，他認為減印花稅可以直接刺激港股成交量上升，吸引更多投機者、對沖盤、高頻交易者等參與港股市場，提升股市活躍度。他又稱，港股投資機會增加，對外資吸引力亦會提升，是「百利而無一害」。

恒指年內走勢