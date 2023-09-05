映築18伙最多減兩成吸客

樓盤昨日上載價單7號，涉及當中17伙，平均呎價約17,470元。同時，將去年1月已開價的一伙三房戶定價下調25%。新價單的單位實用面積323至512方呎，屬一房及兩房間隔，均位於5樓及6樓，不設折扣，定價由538.96萬至926.11萬元，呎價16,575至18,088元。該批唯一的三房戶為5樓A室，實用面積769方呎，由逾一年半前的定價1,504萬元，減至最新的1,126.51萬元。