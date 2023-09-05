映築18伙最多減兩成吸客
樓價跌勢未止，恒基地產(00012)與市建局合作的長沙灣映築已屆現樓，該局部署將持有的18個單位減價最多逾兩成公開發售。
樓盤昨日上載價單7號，涉及當中17伙，平均呎價約17,470元。同時，將去年1月已開價的一伙三房戶定價下調25%。新價單的單位實用面積323至512方呎，屬一房及兩房間隔，均位於5樓及6樓，不設折扣，定價由538.96萬至926.11萬元，呎價16,575至18,088元。該批唯一的三房戶為5樓A室，實用面積769方呎，由逾一年半前的定價1,504萬元，減至最新的1,126.51萬元。
名日‧九肚山賣2038萬
據悉，該批單位早前曾預留予「樓換樓計劃」，現時則部署於市場上公開發售。該盤對上6張價單的折實平均呎價介乎約21,379至23,922元。
長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山，昨招標重新售出早前取消交易的21號洋房，成交價較近兩年半前低約16%。
該集團營業經理詹勳榮指，該洋房實用面積891方呎，成交價2,038萬元，呎價約22,873元。
累賣191個單位 套13.6億
信置執行董事田兆源稱，樓盤有機會於月中加推全新價單，將開放一房連裝修現樓單位以供傳媒率先參觀。項目開售至今累售191伙，套現約13.6億元，平均成交呎價約23,800元。待售單位以一房為主，自上月開始交樓後，至今有約100伙已經收樓，目前租賃交投理想，平均每方呎租金約60元。
Seasons Bay第3期沽3戶
新鴻基地產(00016)的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨連沽3伙，成交價618.56萬至722.17萬元，共涉1,963.02萬元。其中，第6A座8樓A1室，屬實用面積507方呎的三房戶，以722.17萬元售出，呎價約14,244元。
此外，一手市場昨單日錄得5宗交易告吹，當中，恒地的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue佔4宗。
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