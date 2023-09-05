昇御門持11年輸817萬料破紀錄

二手樓市爆煲，買樓不再保值。紅磡昇御門有四房海景大單位劈價後售2,250萬元，原業主持貨約11年，單位帳面貶值約26.6%，蝕幅挑戰項目新高。

利嘉閣潘立信表示，上址為1座中層A室，實用面積約1,570方呎，累減250萬元，獲外區換樓客連車位購入，呎價約14,331元，原業主在2012年以約3,067.41萬元買入，帳面虧損約817.41萬元。

中價住宅樓價跌勢轉急。市場消息透露，何文田皓畋3座中低層戶傳售1,270萬元，呎價約18,433元，約5年帳蝕逾420萬元，或貶值近25%。

而世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角維港頌6座高層A室海景戶減至約2,480萬元易手，約6年帳面損失約231萬元。

元朗4日錄4宗見紅 本月元朗半數二手成交要蝕，涉及至少4宗，蝕幅由近兩成起。中原王勤學稱，錦田北PARK YOHO Genova的16B座頂層特色戶，實用面積約1,008方呎，去年4月放盤，累減620萬元，以1,380萬元沽出，呎價約13,690元，較2017年12月一手購入價貶值約19%。

美聯張瑋津指，元朗朗城滙2座低層A室兩房戶，實用面積約532方呎，成交價717萬元，呎價約13,477元，約4年帳面蝕約171萬元。同區瑧頤低層B6室一房戶僅售395萬元，約3年帳面貶值約25.1%。

馬鞍山二手樓9月都錄至少兩宗蝕讓。中原陳鴻霆表示，新港城K座高層5室三房戶，以765萬元易手，呎價約14,740元，約4年帳蝕約73萬元。消息稱，同區星漣海2B座低層戶以1,016萬元沽，約5年帳面跌價137萬元。

第一城三房592萬易手 藍籌屋苑頻現低價買賣，沙田第一城三房單位做價再低於「6球」。中原侯惠良指，屋苑36座低層A室，於7月放盤，減至592.8萬元易手，呎價約12,402元。美聯王俊康稱，荔枝角美孚新邨2期吉利徑2號低層B室移民盤，減價70萬元，售610萬元，呎價約9,744元。成交價較同類型單位2021年做價低逾22%。