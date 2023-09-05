中環舖傳3.7億售 月租曾達百萬
零售市道逐步復常，核心區舖位錄大額買賣個案。中環章記大廈地下及地庫商舖市傳以3.7億元轉售。
消息指出，上述舖位坐落德輔道中84至86號，地下面積約3,163方呎，地庫約4,200方呎，有指原以約4億元放售，最終減價約3,000萬元成交。資料顯示，該舖位於2018至2021年期間由餐廳租用，月租曾高達110.7萬元，現交吉易手。
據了解，上述物業由翠華控股(01314)主席李遠康或有關人士持有，2001年購入價約5,780萬元，至今升值逾3.1億元，升幅逾5.4倍。
長沙灣舖低意向四成轉讓
此外，據土地註冊處資料，同區干諾道中15至18號大昌大廈1樓，建築面積約3,970方呎，現作商舖用途，以一億元登記售出。
民生地區商用物業亦有承接，市場消息稱，長沙灣通州街256號WEST PARK地下至2樓，總面積約6,620方呎，以逾7,000萬元售出，較今年放售意向價約1.2億元低約四成。租客為動物醫療中心，每月租金約30萬元，租金回報率約5厘。該舖原業主為興建創建(00896)。
第一太平戴維斯指，該行獲委託放售多項工商物業，包括觀塘工貿大廈航天科技中心6層樓面連10個車位，總面積約63,534方呎，意向呎價約6,000元。同時出售葵涌美和工業大廈3樓及4樓全層，以及屯門富益商業大廈3層寫字樓連天台及9個車位，意向呎價約3,500元及4,499元。
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