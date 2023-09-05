中環舖傳3.7億售 月租曾達百萬

零售市道逐步復常，核心區舖位錄大額買賣個案。中環章記大廈地下及地庫商舖市傳以3.7億元轉售。

消息指出，上述舖位坐落德輔道中84至86號，地下面積約3,163方呎，地庫約4,200方呎，有指原以約4億元放售，最終減價約3,000萬元成交。資料顯示，該舖位於2018至2021年期間由餐廳租用，月租曾高達110.7萬元，現交吉易手。

長沙灣舖低意向四成轉讓 此外，據土地註冊處資料，同區干諾道中15至18號大昌大廈1樓，建築面積約3,970方呎，現作商舖用途，以一億元登記售出。

第一太平戴維斯指，該行獲委託放售多項工商物業，包括觀塘工貿大廈航天科技中心6層樓面連10個車位，總面積約63,534方呎，意向呎價約6,000元。同時出售葵涌美和工業大廈3樓及4樓全層，以及屯門富益商業大廈3層寫字樓連天台及9個車位，意向呎價約3,500元及4,499元。