核心區舖租金料明年底才回升

林應威

通關效應消失，本港零售舖位租賃交投轉靜，市場人士普遍認為，今年核心區商舖租金與疫情期間相若，而市場多項不利因素充斥下，部分相信要明年底才有機會回升。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威表示，中港通關至今，中環及尖沙咀租賃市場表現較其他核心地區理想，原因是舖位業主致力保持區內原有的面貌及質素，相反，銅鑼灣及旺角，有不少大型品牌撤出，同時街道上有大量吉舖，面貌改變不少，較難吸引商戶重新進駐。

林又指，今年第二季開始，不少港人都北上消費或去外地旅行，對本地零售商戶打擊很大，而內地旅客消費模式亦改變，主要是購買日常個人用品，消費力較以前減弱，相信與內地經濟不佳，加上內房企業爆雷，令本港零售市場走勢不似預期。

他預期，今年本港舖位租金將會橫行，未來要看美國息口走勢、內地政府對地產市場有否新政策等，故直至明年底才可以較為樂觀，而明年料進駐本港零售市場的歐洲及美國大型國際品牌仍然很少，而隨着本港舖位租金回落，反而吸引不少內地的品牌計劃進駐本港，包括飲食、娛樂、生活百貨及零售業。

鄧鉅明憂不利因素多 太子鐘錶珠寶主席及行政總裁鄧鉅明亦認為，7月本港舖位租賃市場降溫原因，主要是全面通關形成的「興奮劑」效應已經減退，但比較未通關前疫情期間，市況已明顯轉好。

鄧又稱，現時核心地區如尖沙咀的商舖租金已較2013至2014年高位下跌達七成，其他地區如旺角亦跌約五成，預期未來本港舖租走勢仍受制於多項不利因素，包括息口高企，以及旅遊業及出口貿易表現等。

他指出，今年本港核心區舖位租金與疫情期間差不多，只有部分由短期租約舖，變成長租約舖，租金才錄得升幅。不過，個別地區如尖沙咀舖租，料可由低位上升約10至20%。

李根興冀下季現曙光 另外，盛滙商舖基金創辦人李根興則相信，今年第四季零售商舖市場料有機會走出陰霾，原因是外勞開始到港，而內地會推出更多刺激經濟措施，同時，若季內美國聯儲局息口見頂，本港股市及樓市回穩，相信投資市場氣氛會轉好。

他預期，未來核心區商舖租金走勢以旺角升幅最大，並較大機會返回疫情之前，其他地區則較難。而年底前整體舖租有上升的趨勢，民生區料升約3至5%，核心區望漲約5至8%。