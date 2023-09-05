舖市轉靜 租務跌達六成

銅鑼灣上水較高峰勁挫 遠遜通關前 中港全面通關後，本港零售商舖租賃氣氛曾明顯轉為熾熱，惟數個月後熱情冷卻，市況不似預期。市場數據顯示，7月各區舖位租務成交量都較今年3月的高位顯著下挫，部分地區如銅鑼灣及上水跌幅高達六成，兩區交投更較去年12月通關前還少約三成及逾四成。

根據中原（工商舖）數據，7月銅鑼灣舖位交投回落至約16宗，較3月高峰期約39宗，大幅減少約六成，較6月亦顯著下跌約15.8%。至於成交金額錄約469.7萬元，較高位約796萬元減少約41%。

若比較去年12月未通關前，該區7月錄得的舖位租務數字還少約30.4%。而今年首7個月共有約137宗成交，對比去年同期亦少約5宗，跌幅約3.5%，反映該區通關後舖市未有明顯改善。而該區上月截至13日近半個月，暫只錄約3宗舖位租務成交。

藥房50萬租羅素街舖 銅鑼灣近月錄最大宗租賃成交為渣甸街京華中心地下及1樓等，面積合共約18,000方呎，獲得國際時裝品牌租用，租期3年，之後再有兩次的3年續租權，較對上的美國女性內衣品牌承租租金約700萬元，低出超過四成。

同時，區內羅素街行人專用區亦獲兩間藥房承租。其中，該街道59至61號麗園大廈地舖，建築面積約700方呎，以約50萬元租予該類租客，呎租逾700元。該舖之前曾租予珠寶金行，月租高達220萬元，最新租金大跌近八成。

而向來是水貨客天堂的上水，7月只錄7宗租賃交投，已連續4個月僅錄個位數，較今年3月高峰大減約63.2%。期間涉及租金約146.5萬元，較今年3月高位約184.3萬元下跌約20.5%。比較去年12月，成交也減少約46.2%，市況同樣較差強人意。該區上月近首兩個星期，更只有一宗成交。

尖沙咀旺角表現較佳 相對地，核心購物區之一的尖沙咀及旺角商舖走勢較好。其中，尖沙咀7月錄35宗租賃成交，較今年高位少約38.6%，涉及租賃金額約817.2萬元，亦下跌約21.9%。而對比去年12月，交投量則升約2.9倍。8月約兩周則錄約23宗交投，為各區最多。

尖沙咀近期錄不少較大額舖位租賃成交，其中屬區內一線街道的廣東道，該街道的86至98號文利大廈部分地舖，建築面積約4,275方呎，以每月約100萬元租予藥房，呎租逾200元。該舖之前曾獲國際鐘錶品牌以約150萬元承租，新租金下跌約33%。同街82至84號地下及樓上部分，總面積約9,400方呎，則以每月約150萬元租予銀行，呎租約160元。

旺角區7月錄約41宗租賃個案，惟較高位仍少約37.9%，租金涉額約456.4萬元，低約48.2%。8月首兩周暫有11宗成交。而中環7月錄23宗成交，較今年3月高位僅減少約11.5%，成交金額共約339.6萬元，亦下跌約29.4%。上月首兩星期只錄5宗租賃。

中原（工商舖）董事總經理潘志明指出，舖位租賃市況於2月通關後變得活躍，但其後經濟復甦速度不似預期，外地遊客來港未算踴躍，內地客亦不像過往「大豪客」消費模式，改以觀光感受香港文化旅遊為主，故近月舖位租賃市況有所放緩。

不過，相比去年通關前市況，現時各區舖位租務交投已明顯反彈，特別是尖沙咀及中環區。他又指，舖位市道要回到疫情前水平，相信仍要一段較為漫長的時間。

各區舖位租賃交投 近月各區舖位租賃個案