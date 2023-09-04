股市估市：內銀內房內需板塊不宜沾手

上周港股僅得4日市，恒生指數反覆企於18,300點之上，技術上，恒指目前仍處於超賣反彈階段，上方最大阻力為18,800至19,000點的8月中下跌裂口。基於市場對內地經濟環境仍然欠缺信心，港股暫難有較大的動力突破。

目前指數下方的支持，位處18,100點水平，若未能守住，本月不排除再向下突破，再創今年低位的機會仍然不小。策略上，既然市場的憂慮在於內地經濟，內銀、內房及內需等與內地經濟相關性高的股份類別實不宜沾手，而應押注於具海外業務概念的股份。

期內，公司的北美業務增長明顯，營業額按年增長34.67%，至約62.34億元，當中，公司北美冷藏半掛車收入按年提升25.58%，北美廂式半掛車收入按年增長46.03%；而其位於英國的SDC公司積極推進降本增效策略，盈利亦創收購後新高。

中集車輛上望8元 隨着新興市場的需求持續增長，以及中國「一帶一路」國策推進，新興市場半掛車相信仍存在不少增長空間，旗下燈塔先鋒業務集團，上半年亦大力開拓新興市場，業務收入約22.84億元，未來中集車輛可望持續受惠，而其海外業務勢將成為其一重要增長動力。

走勢上，中集車輛股價於8月份累積不少跌幅，輾轉回至6月的平台區，如股價能於6港元水平覓得支持，具一定收集價值，中線而言，投資者可以8港元為目標，支持位5.1港元。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）