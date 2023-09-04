宏觀剖析：內地救市政策需時反映

美國經濟正在逐漸降溫，市場認為聯儲局9月很大機會將暫停加息，至於11月會否加息，聯儲局將參考未來兩個月數據，不會過早釋放比較明確的信號，在加息周期尾聲，該局表現得十分謹慎。

勞動力市場的緊張和消費數據維持強勁，是支撐上半年美國經濟增長的重要因素，亦驅使到美國經濟在持續加息背景下暫時避過衰退。持續加息對經濟增長確實存在消極影響，市場也面對滯後效應顯現。

展望未來，如果美國經濟降溫的趨勢得到其他數據驗證，聯儲局可能調整貨幣政策，停止加息或降低利率將成為當局優先政策選項。由於減息不可能在今年發生，如果明年首季美國經濟陷入負增長，聯儲局可能會開始考慮減息。

A股仍處築底階段 中國內房危機和城投債隱憂，引發中港股市大跌，中央對房地產的定調發生變化，政策鬆綁，股市開始止跌企穩。然而，整體內地股市仍處於築底階段，仍未到全面回升時間，民營企業融資貴的現象依然突出。

自7月內地政治局會議釋放穩增長積極信號，多項支持經濟的政策近期陸續落地，提振投資者信心的一系列政策出台，雖有助穩定市場對中國經濟的預期，惟修復投資者信心需時，現時買入中國相關基金要作中長期持貨準備。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉