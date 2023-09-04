大行觀點：亞洲債券吸引力提升

在波動的投資市場環境下，由2023年初至今的亞洲收益率走勢如何？以亞洲本地貨幣計算的債券，年初至今表現出色，而以美元計算的回報率為3.3%，高於美國國債的2.1%。當中，帶動收益率增加的主要原因是亞洲央行比美國聯儲局更早停止緊縮周期，導致亞洲的息率回報相對於美國息率有所受壓。

由於亞洲是主要石油進口國，因此油價下跌對區內帶來正面影響。在新冠疫情期間，亞洲的決策者採取較為保守的財務政策，導致政府債券供應減少，並為該資產類別提供技術性支援。

美國有機會呈溫和衰退 回顧歷史，孳息率曲線倒掛通常會在6至12個月內導致經濟衰退出現。自2022年3月以來，聯儲局踏入加息周期，目前只有15個月出現曲線倒掛的情況。現時仍預期美國經濟周期尚未結束，日後將會出現溫和的經濟衰退，而貨幣緊縮政策需要較長時間才會完全影響美國經濟。

可幸地，市場已有迹象顯示通脹正逐步回落，並支持已發展市場（尤其是美國）的加息周期即將完結的觀點，並為今年固定收益投資提供更有利的環境。

自2022年，「現金為王」是許多投資者的信仰，投資者應如何看待美元與亞洲債券所提供的投資機遇呢？相信今年下半年亞洲本地貨幣債券的表現將會優於美元，並有3個原因支持這觀點：

首先，隨着通脹大幅放緩，聯儲局的「鷹」派立場及美國孳息率曲線倒掛情況已經見頂；其次，一些較早加息的亞洲央行，可能會比聯儲局更早實施寬鬆貨幣政策，這將利好亞洲本地利率，並產生美元無法提供的資本增值；最後是相對於已發展市場，亞洲貨幣的估值更具吸引力、穩健的增長潛力及利率穩定性。

中國印尼擁基本面優勢 值得留意的是，當市場等待美國貨幣政策及孳息率曲線正常化，投資組合構建和風險管理至關重要。至於亞洲宏觀投資組合，繼續關注可提供相對價值的投資機會，偏好具有良好基本面及較高收益率的市場，包括印尼及中國。在充斥不確定性的宏觀環境下，高質素及短期的企業信貸具一定的吸引力，預期這類資產在經濟衰退時仍能保持穩健。

總括而言，在聯儲局和其餘大部分央行的加息周期臨近尾聲的情況下，亞洲債券市場相較以往能提供更好的機會。

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