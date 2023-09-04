拍賣消息：領峯銀主盤呎價8字頭開拍

將軍澳日出康城成為樓市重災區，區內領峯一個套三房銀主單位，開價600萬元，呎價僅「8字頭」，較估價低近三成。

普縉將於下周四推拍上述項目7座右翼中層A室，實用面積約680方呎，開拍呎價僅約8,824元。該行指，單位市值達850萬元，現時開價低約250萬元或約29.4%。

另外，香港置業劉浩勤指出，區內MONTARA第2B座高層E室，實用面積約369方呎，一房間隔，累減4口價共90萬元，以570萬元沽，呎價約15,447元。據悉，原業主持貨4年多，帳面虧損約33.1萬元。

薈蕎低購入價32%推拍 此外，忠誠拍賣本周三推拍約17項物業，包括沙田薈蕎2翼中層C1室單位，實用面積約435方呎，推拍價588萬元，呎價約13,517元。單位2018年以約871萬元買入，現時帳面已貶值約283萬元或約32.5%。

而環亞物業拍賣明日將推出約45項物業，不少為市區住宅，其中尖沙咀嘉新大廈中層A室，承法院令推拍，單位屬無契及事故單位，實用面積約789方呎，開拍價599萬元，呎價約7,592元。該單位上一層的B室，面積相同，銀行網上估價約879萬元，以此推算，拍賣單位開價低約32%。

同場推拍深水埗福華街114號中層A室舊樓銀主單位，實用面積約228方呎，推拍價158萬元，呎價僅約6,930元。