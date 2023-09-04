二手淡靜：山景邨未補價賣65萬 料平絕全港

樓價持續尋底，公屋未補價第二市場價格亦隨大市下挫，屯門山景邨有移民盤僅以約65萬元易手，有機會平絕現時全港住宅市場。

祥益陳秀春表示，上述為景麗樓中層C4室，實用面積約287方呎，原以100萬元未補價放售，原業主有移民需要，終減價約35萬元售出，呎價約2,265元，稍低於市價。

10大屋苑周末8個零成交 根據香港房屋委員會資料，上述售價為該屋邨、甚至屯門區11年最平，對上低位為2012年8月成交的中層戶，實用面積約381方呎，當時成交價60萬元。

屯門另外兩個入場門檻最平屋邨，包括良景邨及田景邨，再計及售價較相宜的新界北區屋邨，如粉嶺華明邨、上水天平邨及同區太平邨等，過去超過10年時間，亦沒有單位售價低於65萬元。

私宅市況呆滯，中原指，10大屋苑於過去周六、日僅錄3宗成交，當中8個項目交投「捧蛋」，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊等，期內只有沙田第一城及荔枝角美孚新邨錄得成交。

第一城三房3年跌價兩成 當中，沙田第一城佔兩宗，美聯黃錦瀚表示，屋苑28座高層A室三房戶，實用面積約688方呎，於周六以779萬元獲承接，呎價約11,323元。資料顯示，該座一個中層同室單位，3年前以968萬元成交，反映新個案跌價近兩成。

中原陳廸豪稱，屋苑25座中層B室同面積三房戶，開價920萬元，新買家參考上述同類成交後，即場還價，終以790萬元成交，呎價約11,483元。

香港置業吳志輝指，美孚新邨5期蘭秀道16號低層D室遺產貨累減92萬元，以588萬元沽，呎價約10,595元。