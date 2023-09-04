6新盤3500伙醞釀出擊
YOHO WEST涉1393戶最多 或月底前開售
油塘新盤搶先劈價引出市場購買力後，其他發展商亦重整旗鼓策劃推盤。據統計，9月有6個樓盤共涉逾3,500伙醞釀出擊，項目地點分布各區，主打上車盤的大屋苑，以至豪宅盤都有，並以天水圍輕鐵天榮站上蓋第1期項目YOHO WEST規模最大。
該盤以鄰近天榮輕鐵站為賣點，提供中小型單位，樓花期約一年。新地早前指，正準備樓書及示範單位，有機會本月底前開售。
同樣主攻大眾化市場的新界盤，路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山亦伺機而動。項目由4座住宅大樓及14座洋房組成，共提供693伙，戶型涵蓋開放式戶至四房間隔，主打兩房戶，預計關鍵日期為明年6月。
據悉，該盤已獲批預售，有望短期內上載樓書，並隨即部署推售。事實上，掃管笏及附近新盤林立，該盤為繼今年3月推出的飛揚第2期後，同區半年內的全新供應。發展商預告，項目將以市價推售。
啟德海灣擬推1017單位
另一矚目大型項目，要數到嘉華國際(00173)與其他發展商合作的啟德海灣，項目分兩期發展，籌備率先推出涉及1,017伙的第一期，主打的兩房戶佔約六成。樓盤坐落於啟德跑道區「海灣半島」，預料部分單位可享有海景。項目於去年7月已批預售，有機會隨時推售。
維港滙II三房呎售3.2萬
同期亦不乏豪宅項目。華懋集團旗下位於港島薄扶林域多利道、斥資近6億元的翻新項目VICTORIA COAST，提供實用面積逾1,300方呎的大單位，戶戶向海，一梯僅兩伙，全屬兩房戶及三房戶。
另方面，颱風襲港關係，9月新盤市場於昨天才「開齋」，信和置業(00083)等4大發展商的西南九龍維港滙II，昨以2,376.3萬元沽出2座29樓B室，實用面積741方呎，呎價約32,069元，創該期數三房呎價新高。
此外，信置、嘉華及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III昨亦售出一伙，為項目3B座29樓F室，實用面積451方呎，以756.9萬元售出，呎價約16,780元。過去兩日市場僅錄4宗一手成交。
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