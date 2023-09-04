6新盤3500伙醞釀出擊

YOHO WEST鄰近輕鐵天榮站。左為新地副董事總經理雷霆。（資料圖片）

YOHO WEST涉1393戶最多 或月底前開售 油塘新盤搶先劈價引出市場購買力後，其他發展商亦重整旗鼓策劃推盤。據統計，9月有6個樓盤共涉逾3,500伙醞釀出擊，項目地點分布各區，主打上車盤的大屋苑，以至豪宅盤都有，並以天水圍輕鐵天榮站上蓋第1期項目YOHO WEST規模最大。

該盤以鄰近天榮輕鐵站為賣點，提供中小型單位，樓花期約一年。新地早前指，正準備樓書及示範單位，有機會本月底前開售。

同樣主攻大眾化市場的新界盤，路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山亦伺機而動。項目由4座住宅大樓及14座洋房組成，共提供693伙，戶型涵蓋開放式戶至四房間隔，主打兩房戶，預計關鍵日期為明年6月。

據悉，該盤已獲批預售，有望短期內上載樓書，並隨即部署推售。事實上，掃管笏及附近新盤林立，該盤為繼今年3月推出的飛揚第2期後，同區半年內的全新供應。發展商預告，項目將以市價推售。

維港滙II三房呎售3.2萬 同期亦不乏豪宅項目。華懋集團旗下位於港島薄扶林域多利道、斥資近6億元的翻新項目VICTORIA COAST，提供實用面積逾1,300方呎的大單位，戶戶向海，一梯僅兩伙，全屬兩房戶及三房戶。

9月有機會開售新盤