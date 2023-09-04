倫敦平均樓價超家庭收入13倍

居住費用是一大生活成本。英國國家統計局（ONS）最新數據顯示，截至去年底，倫敦樓價中位數為51萬英鎊（約509萬港元），普通家庭年收入中位數為3.68萬英鎊（約36.7萬港元），亦即倫敦的平均樓價較普通家庭收入高12.8倍。

核心通脹仍高企 對比香港連續多年蟬聯全球樓價最難負擔城市、一般人要不吃不喝18.8年才能「上車」，花13.8年就可買入倫敦物業似乎「小巫見大巫」。然而ONS補充，只有倫敦最富有的一成家庭，平均年收入為9.2萬英鎊（約91.9萬港元），能夠在5年半內買得起倫敦中等價格房屋。另一邊廂，低收入家庭需要儲錢37.5年才能買得起同樣的房屋。

儘管英國樓價近日已由高位回落，但在生活成本與按揭貸款利率同時上升的情況下，潛在買家的購買力持續受到打擊，置業難度並沒有降低。

英倫銀行在8月初再度加息0.25厘，把基準利率升至5.25厘的15年高位，同時強調將會確保利率在足夠長時間內有足夠限制性，以期望令通脹率回復至2%的目標。

在8月中旬公布的英國7月消費物價指數（CPI），儘管從6月的7.9%降至6.8%的近一年半新低，但不包括能源和食品價格的核心通脹率維持在6.9%，與6月持平。在最新核心CPI繼續高企下，或導致英倫銀行進一步收緊利率政策的壓力增加。

英倫銀行指，通脹壓力持續更久的風險可能已開始浮現，預測今年底通脹率將回落至4.9%，但在2025年第二季前難以回復到2%目標。

利率料升破6厘 該行亦估計利率將升至6厘以上才見頂，未來3年平均利率接近5.5厘，提醒借貸成本仍會在一段時間內維持高企。

有英國智庫的研究發現，在英國明年大選前，抵押貸款成本預計將大幅上漲，而這將令全英國超過100萬家庭損失至少20%的可支配收入。其中，加息對身處倫敦和英格蘭東南部家庭的財務打擊最大，因當地樓價通常高於全英平均水平。倘以年齡劃分，則以40歲以下人士最受加息影響。