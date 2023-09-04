向世界「錢」進：港人移英趨貴 簽證擬增收費

持BNO申永久居留 或加價兩成至2880鎊 英國政府早前宣布計劃提高移民申請簽證和相關保健費用，以資助公共部門加薪，雙位數字的潛在加幅隨即引起市場關注，而輸家之一包括BNO簽證申請人。

各項簽證收費的潛在加幅均達雙位數字，舉例工作和旅遊簽證收費將增加15%，其中技術工人簽證從625英鎊（約6,231港元）增至718.75英鎊（約7,166港元）。學生簽證、居留簽證、入籍申請等費用亦會上升至少20%。以現時的BNO簽證為例，申請兩年半期限和5年期限分別需要180英鎊（約1,794港元）和250英鎊（約2,492港元），加價後將分別升到至少216英鎊（約2,153港元）和300英鎊（約2,991港元）。

至於持BNO簽證居住5年後可申請的永久居留簽證，申請費用將增加至少20%，從2,404英鎊（約2.39萬港元）增至超過2,880英鎊（約2.87萬港元）。英國公民身份簽證費用由1,330英鎊（約1.32萬港元）加到最少1,596英鎊（約1.59萬港元），增幅20%。

成人保健附加費研增65% 除此以外，申請英國簽證時要預先繳付的移民保健附加費（IHS）亦會顯著加價，加大移民英國前所需準備的開支。

英國政府計劃把成人繳付的IHS，從目前每年624英鎊（約6,221港元）增至1,035英鎊（約1.03萬港元），加幅65.8%。倘與2015年推出IHS時每年收費200英鎊（約1,994港元）比較，更累計加價4.17倍。至於學生和18歲以下人士的IHS，亦會由目前每年470英鎊（約4,686港元）加至776英鎊（約7,737港元），增幅65.1%。

加劇財政負擔 社會分化 由於BNO簽證申請人通常在申請簽證時會按簽證年期，一次過繳交兩年半或5年IHS費用，意味加價將影響新的BNO簽證申請人，以及兩年半簽證到期後辦理續期的申請人。新收費實施後，兩大一小的三口之家申請5年BNO簽證，單計繳納IHS的總費用已經由8,590英鎊（約8.56萬港元）大增至14,230英鎊（約14.1萬港元）。

儘管英國政府暫未敲定最終收費以及實施時間，但市場普遍認為目前執政保守黨政府的移民政策強硬，預期調整針對移民收取的費用事在必行，且不排除日後陸續有來。在移民強制繳付的簽證與保健費用顯著上升下，預計將加劇家庭的財政負擔，令數以千計移民在疊加物價上漲的衝擊下陷入貧困，並使社會變得更加分化。

部分移英港人的生活並不如他們原先預期般美好，一來生活水平及收入大不如前，二來適應英國文化和環境需時，加上近年英國通脹率高企，百物騰貴，移英成本上升將令他們的生活雪上加霜。

尤其在收入方面，不少港人反映移英後薪酬大減。除因一般英國公司提供的薪酬不及香港，亦因英國與全球各地一樣，公司傾向優先聘用當地人。港人若以海外僱員身份到英國工作，一般要擁相關行業的豐富經驗及資歷才較大機會覓得高薪工作。當部分港人在失去工作、積蓄不多的情況下搬到英國勉強生活，英國政府此時加價便很容易被視為不友善的做法。

反對加價人士亦認為移民費用上漲可能反過來加劇英國當地通脹，理由是部分急需人手的公司需要提高成本聘請外籍員工，一些額外成本或將不可避免地通過更高的產品和服務價格轉嫁給消費者。