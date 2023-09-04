ZA Bank搶Web3客 審批時間短至一周

積極準備升級1號牌 他指出，普遍Web3公司架構較一般傳統行業的複雜，一般銀行得悉企業從事Web3便會「落閘」，而該行對所有的企業客戶一視同仁，不會因企業從事Web3，而採取更嚴格的審批流程，惟坦言不是「間間都批」，部分客戶未能呈交所需文件、KYC（認識你的客戶）未達標等，也會拒絕其申請，強調純粹是合規考慮。

ZA Bank目前已與本港持牌的虛擬資產交易平台合作，為其提供「入錢」及「出錢」服務，允許客戶把交易所內的虛擬資產，以港元、人民幣和美元形式提取。冼氏指，公司作為其結算戶口的角色無變。另外，該行目前正積極準備證券交易（1號牌）虛擬資產業務升級（Uplift），期望能盡快取得，但難言時間表，審批進度取決於監管部門，強調與監管當局有緊密聯繫。

仍在努力扭轉虧損 整體業務方面，眾安早前公布，ZA Bank今年上半年淨收入按年增長13%，達1.52億元，淨虧損按年改善5,700萬元，原因包括淨息差升至1.87%，以及規模效應逐漸顯現。該行行政總裁姚松仁直言，「無一間公司不想收支平衡」，目前仍然努力中，運作一間銀行需要大量資源，強調以分散、穩健的發展為主；同時透過為客戶提供更多有用、有趣的服務及產品，以增加每個客戶使用程度，從而提升收入。

姚補充，在20至29歲年齡層中，有近三分之一人是其客戶，反映年輕客戶對該行的認可。