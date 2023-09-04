渣打料港元一個月拆息升上4厘

近期港元拆息顯著回落，渣打香港及大灣區金融市場部主管曾繼志表示，內房債務危機及港股持續積弱下，不少港元資金選擇留在銀行體系，充足的資金壓低港元息口，連同半年結等季節性因素結束，導致港美息差曾超過1.7厘。上周四與樓按相關的一個月港元拆息（HIBOR）跌至3.71691厘，但隨着本月底季結的到來，他相信HIBOR將稍微走強至4厘以上的「正常水平」。

港P未必跟足美息上揚 港美息差快速拉寬，導致上月初曾強見7.8的港元兌美元匯價，最近已回落至7.84。被問及港匯短期內會否再次觸及7.85的弱方兌換保證時，他認為有可能，但目前香港資金充裕，亦未見有明顯的走資情況，香港銀行有足夠體量穩定港元，加上會有外匯投資者乘機入市獲利，相信銀行體系結餘即使再降，亦不會出現大幅度流走的情況。

他預期，美國加息周期已屆尾聲，期貨市場已有所反映，即使再加「最多只會一次、25點子」；聯儲局主要任務仍是打擊通脹，主席鮑威爾不會貿然改變鷹派取態，但一切要取決經濟數據。即使美息再上調，相信港元最優惠利率（P息）亦不太可能完全跟足美息上調幅度，美國至少維持高利率環境至明年下半年，料屆時P息才有機會回落，但仍要觀察港銀的資產負債表及當時經濟環境。

預期內房最壞時刻已過 內地房企方面，曾坦言，目前內房債已經全面「出事」，如何進行債務重組則要視乎個別企業狀況。解決危機重點是要恢復內房企業的資金鏈，當局亦祭出不同的救市政策鼓勵民眾置業，冀助相對健康的房企重新引入現金流。他形容內房最壞時刻已過，優質民企目前已「無雷可爆」，又稱渣打金融市場部並無內房相關敞口。

另外，曾繼志指，金融市場部上半年收入按年增長23%，受惠外匯市場波動，客戶進行風險管理，以及內地與主要經濟體的息差吸引南向投資，而且加息周期接近尾聲，不少機構投資者希望鎖定較高收益率的投資，所以即使大環境不太理想，亦觀察到企業在投資及風險管理上按年有所增加。他料整體市場氣氛持續低迷，加上下半年企業的投資傳統上會有所減少，但希望全年保持雙位數的收入增長。