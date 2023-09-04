百強房企銷售年挫四成

上月底內地接連出招鼓勵國民買樓，惟出招前市況明顯低迷。中指研究院公布，內地100強房企今年首8個月銷售額（含歸屬項目合作方之銷售額）再度走低，按年跌8.6%，單看8月份更加按年倒退39.2%，亦比7月份低8.9%。

買地方面，內地100強房企今年首8個月合共斥資7,888億元（人民幣‧下同），按年下跌10.5%；論面積，期內50家代表房企在二線城市的佔比最高，達到62.5%，而一、二線城市佔比合計接近九成。

內地一線城市北京、上海、廣州和深圳已實施「認房不認貸」釋放購買力，北京即有樓盤加價。即使有居民坦言要「理性消費」，已有券商和樓市研究機構已經開始唱好樓市和房地產行業，謂「金九銀十可期」等。

不過，北京大學國家發展研究院院長姚洋稱，比起「認房不認貸」等，救樓市的關鍵是放棄限制內房企業融資的「三道紅線」，甚至要容許他們減價自救，直接針對民眾擔心房企周轉不靈、樓盤爛尾的憂慮。