LGFV違約風險加劇中國經濟下行壓力

地方政府融資平台（LGFV）從地方經濟增長的推手變成燙手山芋。基金公司品浩（PIMCO）估計，LGFV一旦違約，將加劇中國金融市場的波動性，推高企業發債的成本，資金從企債轉投國債會推低國債的孳息率，一時間會拖累與其他經濟體之間的息差，繼而令人民幣受壓。

基金：政府撲水基建讓路 一名曾與貴州省政府就地方債問題交手的資深銀行家向英媒指，地方政府債務問題困局有政治原因，地方官員的想法是「地方政府修橋搭路是響應中央推動經濟增長和滅貧而為，為甚麼現在要為所有問題負責？」

PIMCO相信，若地方政府要「撲水」救助LGFV，基建等投資就要讓路。LGFV債券市場坍塌是最惡劣的情況，會把中國經濟增長削去約一個百分點，若加上房地產業固定資產投資再跌10%，未來6至12個月內經濟增速會減兩個百分點，明年會降至3%。

專家：中央發債替代債務 儘管「坍塌」並非PIMCO的基本假設，但他們警告一旦經濟如此失速，其所引發的負面情緒會反過來對經濟造成更大下行壓力，已隱去青年失業率的就業環境會變得更為嚴峻，如是者復甦會更舉步維艱。

就賣地收入銳減拖累部分LGFV還債出現困難，東亞銀行首席經濟師蔡永雄相信，解決方法有中央或省政府發債替代現有較為高息LGFV債務，減輕利息負擔，以及推動延遲還息還本等，並以近期可見的多種行政手段激活樓市購買力。

蔡估計，中央還會下調存款準備金率、減息0.15厘左右，以放寬信貸環境，但傾向避免「大水漫灌」，不會倣效歐美和日本量化寬鬆（QE），一來會顧及人民幣匯率，二來是經濟始終要轉型，擺脫對房地產的依賴，這從當局提出「內循環」以激活龐大人口和城鎮化的需求潛力可見一斑，因此思路是「要調整就調整，轉型就轉型」。

官媒上月中才發表題為《「發錢促消費」成本太大，在我國根本不可行》的文章，市傳當局更加傾向擴大基建投資，以及放寬信貸來刺激經濟。