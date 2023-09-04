內銀經營受壓 3年內或降派息
內銀上半年收入受壓，惟計提撥備時較「鬆手」保住盈利增長，以派息比率近年保持約三成，本年度派息似乎尚有保證。不過，凱基亞洲投資策略部主管溫傑有保留，不排除2016年減派息的一幕於3年內重現。
上次4大內銀減派息發生在2016年3月底，涉及2015年度的末期息，該年度淨利息收入倒是沒有下跌，比較突出的是淨息差（淨利息收益率）從2.25至2.92%不等的高水平，插13至26點子，以及不良貸款率急升0.25至0.85個百分點，漲幅最大的農業銀行(01288)對當時形勢的描述是「經濟減速、結構調整、去產能、去槓桿持續推進」，跟現在淨息差創新低、不良率在高速放貸下保持平穩有點不同。
溫認為，現在內銀利潤明顯受壓，尚未反映內房和地方政府貸款撥備的風險，艱難的環境讓其維持派息有一定壓力，要收息有電訊股等更好選擇。內銀只派末期息，減不減派息明年3月才揭曉，更應考慮持貨期間股價升跌機率，問題是前景頗不明朗，既有樓按利率下調，跟定期存息下跌對沖的結果，暫時是未知之數，事關樓按餘額相當龐大，這些陰霾代表投資者現在買入撈底須有心理準備承受股價下行壓力。
減樓按息累淨息差收窄
中金估計，既有樓按下調幅度平均約0.5厘，國民一年供樓少交約2,000億元人民幣，威力等同一年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）齊減0.1厘，料第四季到明年初有序進行，方式是銀行採發布公告或「批量辦理」等方式降低協商成本。
該行相信，減按息對內銀盈利之影響會在明年體現，以0.5厘為估算基準，淨息差會跌7點子，但經過上周五內銀翌日下調存息，拉勻計減約0.15厘，也會對淨息差有4點子正面影響，還未計及居民「提前還貸」熱潮可能減退。以監管機構重視銀行盈利能力，該行對銀行股的觀點變得更正面。
淨息差受壓的解決之道其實早寫在銀行解釋上半年受壓的原因上。招商銀行(03968)指，「LPR持續下調及有效信貸需求不足，新發放貸款定價繼續下行……居民消費意願仍低迷，收益率較高的信用卡貸款和個人住房貸款增長放緩」。
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