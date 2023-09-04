內銀經營受壓 3年內或降派息

內銀上半年收入受壓，惟計提撥備時較「鬆手」保住盈利增長，以派息比率近年保持約三成，本年度派息似乎尚有保證。不過，凱基亞洲投資策略部主管溫傑有保留，不排除2016年減派息的一幕於3年內重現。

溫認為，現在內銀利潤明顯受壓，尚未反映內房和地方政府貸款撥備的風險，艱難的環境讓其維持派息有一定壓力，要收息有電訊股等更好選擇。內銀只派末期息，減不減派息明年3月才揭曉，更應考慮持貨期間股價升跌機率，問題是前景頗不明朗，既有樓按利率下調，跟定期存息下跌對沖的結果，暫時是未知之數，事關樓按餘額相當龐大，這些陰霾代表投資者現在買入撈底須有心理準備承受股價下行壓力。

減樓按息累淨息差收窄 中金估計，既有樓按下調幅度平均約0.5厘，國民一年供樓少交約2,000億元人民幣，威力等同一年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）齊減0.1厘，料第四季到明年初有序進行，方式是銀行採發布公告或「批量辦理」等方式降低協商成本。

該行相信，減按息對內銀盈利之影響會在明年體現，以0.5厘為估算基準，淨息差會跌7點子，但經過上周五內銀翌日下調存息，拉勻計減約0.15厘，也會對淨息差有4點子正面影響，還未計及居民「提前還貸」熱潮可能減退。以監管機構重視銀行盈利能力，該行對銀行股的觀點變得更正面。