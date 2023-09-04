地方債拆彈 內銀難甩身

基金︰資產收益率勢挫 銀行盈利恐跌6% 內地經濟復甦未如預期，消費者與企業對前景信心不足已拖累銀行的淨利息收入，內房危機更加直接威脅各地賣地收入，地方政府融資平台（LGFV）與財困的地產商同令銀行資產質素堪憂。事實上，大型國有銀行反映LGFV業務的租賃和商務服務業之貸款餘額一直急升，上半年亦無煞車；市場相信，就算地方政府痛定思痛整頓財政，內銀難免要在化解地方債問題上「捱義氣」。

單從帳面餘額計算，不考慮任何已剝離貸款，2022年底止10年，工行租商服務業貸款餘額累增3.93倍，遠超房地產（48.77%）或整體企業貸款（1.14倍），跟基金公司PIMCO（品浩）指「LGFV債務10年內飆3倍……六成是銀行貸款」似乎脗合。

大多數內銀股上半年都錄得租商服務業不良貸款餘額和不良率比去年底「雙降」，工行「雙升」是少數例外。該行強調已「持續推進行業信貸結構優化調整」，如製造業貸款餘額在上半年大增21.91%，「主要是投向新一代訊息技術、電力裝備、汽車製造、大型煉化等高端製造業龍頭骨幹企業和重點項目」。

瑞銀中國金融行業研究主管顏湄之估計，現時LGFV債務規模達59萬億元，其中24萬億元為「隱性」，即地方政府在法定發債限額以外的負債，以直接或承諾用財政資金償還，甚至違法提供擔保等借來，並指去年底多達大約25%的LGFV難以憑經營和融資現金流還息。

專家相信，商業銀行難免要延長LGFV貸款還款期到25至30年，並像最近樓按一樣減息，讓地方政府喘息，設法為LGFV項目開源節流。國信證券金融業首席分析師王劍估算，若商業銀行的LGFV貸款有一成需要重組，盈利會跌6%。

推大規模債務置換無望 顏湄之認為，礙於地方債規模龐大且有道德風險，中央難推大規模債務置換方案，更可行的是地方政府自己與銀行重組LGFV貸款，對銀行盈利的影響約為5%，而核心一級資本充足率的影響為0.04個百分點。

PIMCO︰不會觸發系統風險 PIMCO認為，內銀未來幾年難免要「捱義氣」分擔一些救助LGFV的成本，但不至於觸發系統性風險，尤其是根據原中銀保監今年2月實施的貸款分類新規，被重組的貸款不用列為不良貸款，所以貸款重組對銀行的衝擊更多體現在資產收益率降低，而非突如其來有一大堆信貸撥備損失。

該公司假設銀行有15%的LGFV貸款要進行重組、收益率跌3厘，將減少銀行盈利6%或股本回報率0.5至0.6個百分點；若為重組後貸款作一成撥備，對盈利的衝擊更達兩成；這是個歷時幾年的過程，資本充足率較弱的銀行不排除需要減派息或集資。

評級機構惠譽相信，LGFV貸款重組可能增加，對業務遍布全國的大型及中型銀行面臨的衝擊有限，因為他們較「揀客做」，比地區商業銀行風險分散，況且貸款重組不會大規模一蹴而就，而是涉及漫長的談判過程。PIMCO則認為，大行會在貸款重組扮演主要角色，地區性細行短期風險較高。

4大內銀租賃及商務服務業貸款