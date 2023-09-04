標指明年中看升一成 未宜拋售科技股

美國聯儲局主席鮑威爾日前重申，若情況合適可能會進一步加息，惟市場似乎對他的「鷹派」言論置若罔聞，未有明顯反應。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪認為，市場已經認定聯儲局加息周期已接近尾聲，即使9月是否真的會加息「影響也不大」。該行目前估計，聯儲局可能會在明年次季開始減息；至於美股方面，標指年底有望重上4,600點，到明年中則有機會上望5,000點，即有一成上升空間。

花旗：工業板塊惹關注 根據花旗的展望，標指今年內只有約2%的潛在上升空間。廖嘉豪接受本報訪問時表示，美股當前的估值「絕對稱不上便宜」，而在人工智能（AI）炒作熱潮下，大型科技股甚至處於泡沫之中。話雖如此，他強調「有泡沫不代表沒有上升空間」，恰恰相反，歷史數據顯示泡沫出現到股票估值到達巔峰，大約需要16個月的時間。換言之，投資者大可暫時保留對科技股的敞口，不用急於拋售。

他認為，今年股市潛在升幅有限，標指成分股甚至可能會錄得盈利倒退，惟隨着經濟周期運轉，明年企業去庫存的壓力將會消退，推動盈利表現，預期標指於明年中或升至5,000點。在他看來，目前關注度較低的工業股可能會是較好的選擇，因為預期今年工業股盈利增長可達到10%，而明年會維持增長；在盈利跑贏大市的前提下，當前該板塊的估值相對吸引。

再者，過去工業股的表現往往與美元匯率呈相反走勢，花旗認為明年第二季聯儲局可能會開始減息，在利率走低、美元下跌的背景下，工業股亦可能會有較好的表現。這背後部分原因可能是美股的工業類企業海外收入佔比較多。

至於其他板塊方面，他還看好較具防守力的必需消費品，因為物價及原材料成本回落，有助該類企業改善利潤率。對於風險胃納較高的投資者而言，中小型股份亦是可以考慮的板塊，皆因往績顯示，當牛市重臨初期，中小型股通常都能夠跑贏大市。

撐非美元資產潛力較大 事實上，今年以來美股表現相對穩健，部分原因在於經濟環境似乎比預期中更好，市場一直擔心的衰退未有來臨，甚至由原先擔心經濟「硬着陸」，逐漸改為期待「軟着陸」、甚至「不着陸」的情景出現。廖嘉豪認為，美國當前已陷入「滾動式衰退」之中，即個別行業交替式陷入萎縮，惟相信演變為全面衰退的機會不大。

近期美元匯價有所反彈，似乎某程度上也反映市場對美元資產、美國經濟抱有信心。不過，廖氏認為美匯指數未來6至12個月可能會回落至98.74，原因在於美國加息周期已近尾聲，息口可能會見頂回落；加上與其他經濟體如歐元區之間的息差收窄，亦會令美元失去賺息的優勢。再者，他認為非美元資產有較多的投資機會，因此國際投資者的資產配置變化，可能引導資產重新流入非美元資產，繼而利淡美元。