能源需求降 油價勢下挫

李焜明

商品市場在9月難言樂觀，寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明表示，隨着8月份炎夏暑假季節結束，市場普遍預期北美洲駕駛高峰期過去，加上內地經濟增長顯著放緩，削弱能源需求，將抵銷石油輸出國組織及盟國（OPEC+）減產的利好油價因素，因而令能源價格在9月開始可能回落。數據顯示，在去年夏天，美國車用汽油每加侖5美元，到8月尾，汽油價格顯著下降至3.82美元。

留意美國颶風影響供應 惟值得留意的是，根據美國國家海洋及大氣總署（NOAA）預測，今年9月份開始，美國墨西哥灣可能受到大西洋的颶風吹襲，該地區煉油廠及儲油庫或會被破壞及暫停運作，繼而推高國際期油價格。去年數據顯示，總共有17個颶風吹襲上述地區，創有紀錄以來最多。

他指，紐約期油假若跌穿基本支持水平的每桶77.6美元，將會測試200天移動平均線的75.9美元，以及100天移動平均線的75.2美元。上望方面，可先留意81.3美元和82.5美元，假若突破該兩個水平，將有機會上試100周移動平均線85.75美元。

獨立外匯商品分析師盧楚仁則表示，9月份油價走勢仍要看環球經濟，由於預計環球經濟仍然疲弱，故有機會拖累油價進一步回落。況且，9月一般是原油需求的淡季，因暑假旅遊高峰期已過，故此紐約期油有機會在9月邁向70美元水平。

預期現貨金插穿1900關 盧續指，最近油價高企有機會令全球通脹升溫，但影響通脹的因素除了油價，亦包括工資和樓價等因素。個別國家如日本、英國的工資增加也導致當地通脹上升，而日本樓價上揚亦會加速當地通脹升溫。

金價方面，李指紐約期金在8月初下跌至5個月低位，主要是受到美匯指數徘徊在兩個月高位、美國利率高企、聯儲局未來尚有加息空間等不利因素影響，使投資者需要盤算投資黃金的成本和風險。此外，以往黃金作為經濟不景氣、地緣政治風險增加及對抗通脹的角色逐漸褪色，也不利黃金價格走勢。

整體而言，踏入9月份黃金價格仍有下跌空間，但預計跌幅不大。假若現貨黃金價格跌穿下一個支持位每安士1,908美元，將會考驗重要心理支持位1,900美元，倘未能守穩，不排除會測試1,885美元及1,850美元區間。上望阻力則可留意1,930美元及1,950美元，但提醒現階段吸納黃金看升的值博率不高。