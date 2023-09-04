9月投資展望 恒指恐落萬四

大市近10年七成報跌 內地第二季多項經濟數據遠遜預期，踏入第三季內房債務問題更轉趨惡化，惟及後中央政治局為穩經濟增長定調，以及「認房不認貸」等具體救市招數接連登場，刺激港股8月底下旬一度展開反彈浪，不過未能挽回失地，恒指上月全月跌1,696點或8.45%。展望9月港股走勢，專家看法不太樂觀，即使預料大市上升，亦將在20,000點行人止步，一旦經濟景氣持續轉差，更不排除會下試去年10月低位14,000點。

整理過去10年恒指在9月的表現，有7年錄得跌幅，又以去年挫13.68%最傷。若然拉長20年來看，則有4年的9月錄雙位數跌幅，分別在2001年、2008年、2011年及2022年，而前3次的跌幅為10.27%、15.26%和14.32%。

馭風聯合創始人馮宏遠認為，雖然內地推出減印花稅等政策救市，惟真正救市措施，亦即量化寬鬆貨幣政策（QE）尚未出台，主因內地意識到印錢會直接影響人民幣匯價，所以至今對量寬取態仍然「投鼠忌器」。他又提及，由於「內地政府現時的行徑仍反映其對經濟信心滿滿，不覺得有問題」，惟奈何他們愈覺得無問題，市場情緒就愈恐慌，尤其是在內房層面。

內房未脫困 華或焗放水 聚焦內房情況，截至7月底，有指民營內房拖欠的「街數」高達66萬億元人民幣。馮指出，觀乎官方至今對民營內房的指示只是要「完成保交樓」，惟保交樓的最大問題卻是「非保內房」，事關一眾內銀要硬食借錢出去之餘，一旦民營內房的債券危機懸而未決，公司又淪為殭屍企業，屆時將重現中植系的爆雷事件，殃及眾多理財產品，最終衝擊內銀及險資，迫於無奈下中國人民銀行就要「焗住印錢」量寬救經濟。

馮宏遠 恒指過去10年9月表現 本周環球財金焦點